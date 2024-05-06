Террористическая Россия пригрозила Великобритании, что в случае использования Украиной британского оружия по территории РФ, Кремль нанесет удар по военным объектам Великобритании в Украине и за ее пределами.

Британские военные

Но, как отмечает Борислав Береза, учитывая то, что в Великобритании нет в Украине военных объектов, то, скорее всего, страна-террорист РФ уничтожит какую-то школу, детский сад или спортивную площадку, а скажет, что уничтожила завод по производству Storm Shadow, школу британских инструкторов или центр принятия британских решений под названием "5 o'clock tea".

"Рашисты не люди, а биомусор. Поэтому здесь ничего неожиданного",

– подчеркнул политик.

Кроме того, Береза обратил внимание на то, что террористическая Россия рассказывает, что Крым — это их территория и что в случае использования Украиной британского оружия по территории РФ, Кремль нанесет удар по военным объектам Великобритании в Украине, но молчит о том, что Украина бьет по Крыму британскими ракетами Storm Shadow.

"А что так? Дело ли все же в том, что даже Кремль не считает Крым российской территорией и понимает, что это временно оккупированная рашистами часть Украины? Похоже, что все именно так",

– подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон разрешил Украине использовать его оружие, чтобы наносить удары по территории России. По его словам, такие действия вполне справедливы, ведь Россия бьет по всей территории Украины, уничтожая ее гражданскую и критическую инфраструктуру.

После этого МИД страны-агрессора вызвал британского посла, которому заявило, что в случае использования британского оружия РФ нанесет ответные удары.