Стало известно, имеют ли ВСУ оружие, которым могут уничтожить вражеские ЗРК на границе с Харьковщиной

Силы обороны Украины, безусловно, располагают информацией о том, откуда оккупанты бьют по Харькову, отметил военный корреспондент в Минобороны Юрий Игнат. По его словам, речь идет прежде всего о позициях российских ЗРК в Белгородской области РФ.

Юрий Игнат

"Могли ли мы их снести даже уже имеющимися на вооружении ВСУ инструментами? Очевидно, могли бы, применяя высокоточное западное оружие – крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, РСЗО и, конечно, ATACMS!"

– отметил Игнат и добавил, что для этого нужна коллективная политическая воля.

По его словам, с появлением американских истребителей F-16 в Украине и первых шагов на пути к завоеванию преимущества в воздухе этот вопрос будет еще более актуален.

Как подчеркнул Игнат, современное оружие нужно украинцам для защиты от российского терроризма и его эффективного применения.

"Конечно, мы благодарим всех союзников за помощь, впрочем, настаиваем на большей решительности и твердости в принятии судьбоносных для мира решений, а особенно для украинцев!"

– подчеркнул Игнат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США якобы тайно дали разрешение Украине на то, чтобы бить по территории России. Речь якобы идет о том, что Силы обороны могут наносить удары только с территории Харьковской области.

Впрочем, в Пентагоне заявили , что министерство обороны США по-прежнему не позволяет Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах границ".

Также в Пентагоне говорят, что верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, непосредственно влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России.



