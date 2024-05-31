Стало известно, имеют ли ВСУ оружие, которым могут уничтожить вражеские ЗРК на границе с Харьковщиной

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Ткачик Олеся
Силы обороны Украины, безусловно, располагают информацией о том, откуда оккупанты бьют по Харькову, отметил военный корреспондент в Минобороны Юрий Игнат. По его словам, речь идет прежде всего о позициях российских ЗРК в Белгородской области РФ.
Юрий Игнат
По его словам, с появлением американских истребителей F-16 в Украине и первых шагов на пути к завоеванию преимущества в воздухе этот вопрос будет еще более актуален.
Как подчеркнул Игнат, современное оружие нужно украинцам для защиты от российского терроризма и его эффективного применения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США якобы тайно дали разрешение Украине на то, чтобы бить по территории России. Речь якобы идет о том, что Силы обороны могут наносить удары только с территории Харьковской области.
Впрочем, в Пентагоне заявили , что министерство обороны США по-прежнему не позволяет Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах границ".
Также в Пентагоне говорят, что верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, непосредственно влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России.
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