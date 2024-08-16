Стало известно, готов ли Путин провести обмен захваченными территориями

Российские войска не остановят попытки захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Апостроф TV".

Бои в Курской области

Жданов объяснил, что враг пытается растянуть украинские резервы, поэтому идет на крайние меры по всей линии фронта. По его словам, в начале операции украинских войск в Курской области российское командование вывело к 15 батальонам из Херсонской, Запорожской и частично из Харьковской областей, чтобы немедленно отреагировать на ситуацию. Однако, добавляет он, больше подразделений по другим направлениям не опрокидывались. Жданов говорит, что после начала наступления ВСУ в Курской области сначала боевая активность россиян несколько снизилась, но после того, как они оправились от начального шока, примерно на третий день от начала операции, боевые действия начали снова набирать обороты. Сегодня фиксируется до 165 боевых столкновений в сутки, из которых почти 60 приходится на Покровское оперативное направление.

О возможности обмена территорий Курщины на Донбасс Жданов отметил, что Россия не готова к такому решению. В Курской области российские войска собирают все возможные ресурсы, включая срочники и резервы из Калининградской и Мурманской областей. Украинские войска расширяют плацдарм и теперь россиянам придется атаковать фронтально, поскольку нет возможности для фланговых ударов. Жданов считает, что Кремль не готов разменять Донбасс на Курск, и потому россияне продолжают укреплять оборонительные рубежи. Первая линия окопов будет располагаться в 45 км от государственной границы РФ, вторая — в 75 км. Это свидетельствует о том, что Россия готовится к длительной обороне на собственной территории, в то время как на Донбассе интенсивность боевых действий растет, и россияне пытаются ускорить свои наступательные операции.

Примечательно, что российский омбудсмен уже обратился к украинской стороне по поводу обмена пленными, хотя еще неделю назад она заявляла, что обменов больше не будет. Это может свидетельствовать о подготовке к обороне на Курщине, но на Донбассе российские войска продолжат наступление.

По поводу возможного снятия запрета на удары по территории РФ западным оружием, Жданов выразил сомнения, что это произойдет в ближайшее время. В то же время, он отметил, что Запад может увеличить объемы поставок вооружений для оснащения новых украинских бригад. США, по его словам, стремятся использовать стратегию "мягкой силы", постепенно ослабляя российские войска и заставляя политическое руководство России идти на уступки. Это может повлечь за собой изменения в политической элите РФ и повлиять на внешнюю политику страны на международной арене, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Третьей штурмовой предложили странам-соседкам РФ поделить ее территорию.



