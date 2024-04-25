Стало известно, где живут наиболее мотивированные мужчины, готовые к мобилизации. Неожиданные результаты

Фонд "Демократические инициативы" вместе с Центром Разумкова провел интересный опрос, касающийся мобилизации. В частности, респондентов спрашивали, готовы ли мужчины в их окружении идти на фронт, чтобы защищать страну, или нет.

Мобилизация в Украине

Так вот, по данным опроса, 25% респондентов подчеркнули, что большая часть мужчин из их окружения пытаются избежать мобилизации. При этом 47% сообщили, что только некоторые из знакомых уклоняются от призыва, а некоторые готовы быть мобилизованными.

О том, что "в большинстве своем готовы быть мобилизованными" заявили только 10% украинцев, принявших участие в опросе, а 18% добавили, что им трудно определиться, поэтому они не могут дать ответ на этот вопрос.

По мнению социологов, результаты опроса свидетельствуют о том, что готовность к мобилизации находится не на низком уровне, как было принято считать, а на среднем.

Кроме того, эксперты выяснили, в каких регионах мужчины пытаются всеми путями избежать мобилизации. Так, по данным опроса, на востоке страны 39% опрошенных отметили, что большинство мужчин среди знакомых пытаются избежать призыва в армию. При этом в южном регионе такой же ответ дали 32% опрошенных. Чуть меньше, 29% опрошенных из западных областей заявили, что их знакомые скрываются от мобилизации. Вместе с тем, меньше всего мужчин, которые избегают призыва – в центральной части Украины (15%).

Впрочем, социологи добавили, что высокую степень готовности приобщиться к мобилизации отмечала примерно одинаковая (5-9%) доля опрошенных на востоке, западе и юге страны. При этом в центральных регионах этот процент выше и составляет чуть более 15%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли новый закон решить проблемы с мобилизацией.