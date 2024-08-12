Стало известно, где у оккупантов на фронте каждый день есть продвижение

На данный момент приоритетной целью оккупанта остается выход на административные границы Донецкой области, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, для оккупантов тут ничего не поменялось, они дальше на фронте лезут и спешат. При этом он добавил, что из Донецкого направления враг не перебрасывает подкрепление в Курскую область.

Война в Украине

Сазонов сообщил, что в Торецке наши новые штурмовые группы и ССО действительно сломали все планы противника и даже все пессимистические прогнозы.

"Оккупанты не смогли войти в Торецк и продолжают бомбить его из всего. Наши навязали им постоянные небольшие боестолкновения в пригородах Торецка. Все происходит быстро, неожиданно и вражеская арта просто не успевает за такими событиями. Дроны успевают, к сожалению. Но в эту игру мы полноценно играем вдвоем", — заявил военный.

При этом, по словам Сазонова, когда говорят про продвижение противника в Нью-Йорке, Зализном, Пивденном и Пивничном – делайте поправку. Он подчеркнул, что тут по факту противник не берет территорию под контроль, а расширяет зону боевых действий.

"Наши группы легко заходят на ту территорию, которую противник уже отметил, как свою. И зачищают там все быстро в ноль. Потом быстро уходят. Иногда снаряды противника бодро прилетают по уже пустому месту. Не знаю, что они там пишут потом в отчетах. Реально они нас выжимают, заходят, но… территорию не контролируют. Сил не хватает. Война опять меняется и получается тут какое-то сплошное расширение серой зоны", — заявил Сазонов.

Относительно Часова Яра, то там попытка механизированного штурма перед выходными закончилась полным провалом. На этом направлении, говорит Сазонов, враг продолжает прорываться маленькими группами штурмовиков через канал, чтобы там закрепиться и обеспечить своим плацдарм для стабильного перехода.

"Тактика логичная, но пока заканчивается одинаково – перешедшая канал группа вынуждена работать автономно и быстро отправляется слушать любимого Кобзона", — подчеркнул военный.

При этом он добавил, что захватчики с техникой в город больше не лезут.

"То ли прошлый болезненный урок таки убедил их в том, что идея хреновая, то ли реально все что ездит, перебрасывают рядом на Покровское направление. Там реальная жесть даже в сравнении с Торецком", — добавил Сазонов.

Относительно Покровска, то там, говорит военный, к сожалению, у врага практически каждые сутки у есть продвижение.

"Не большое. Для паники нет причин. Противник не прорвал фронт, как наши в Курской. Его всюду встречают. Но продвижение есть и оккупанты кидают туда все ресурсы. Для понимания: Под Часиком за сутки 6 попыток больших штурмов, считая Клещеевку и Иваньковское. Под Торецком боестолкновения считать не смысла, серьезных попыток наступления за сутки – четыре. На Покровском – тридцать", — говорит Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Путин хочет отомстить за прорыв в Курской области.



