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Стало известно, где Силы обороны пока не могут остановить нашествие орков

Враг продвигается на Покровском и Краматорском направлениях, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Пока, говорит он, Силы обороны не могут остановить нашествие орков

сегодня, 12:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный обозреватель Константин Машовец рассказал, где сейчас оккупанты имеют успех в виде продвижения по украинским территориям. По его словам, в частности, на Покровском направлении, оккупантам, очевидно, все же удалось "зацепиться" за Новоалександровку. Таким образом они снабдили свой левый фланг Очеретинской группы продвижением к рубежу Сокол — Новопокровское.

Стало известно, где Силы обороны пока не могут остановить нашествие орков

Война в Украине

Кроме того, по словам Машовца, сложилась непростая ситуация и на Краматорском направлении. Там враг работает над расширением участка контроля, где ему удалось выйти на канал "Северский Донец – Донбасс", южнее города Часов Яр. Также, добавил эксперт, оккупанты сумели продвинуться южнее микрорайона "Новый" в Часовом Яре.

"Очевидно, ВСУ не удается пока, в отличие от Харьковского операционного направления, остановить наступление противника в Восточной операционной зоне — ни на Покровском, ни на Краматорском направлениях",
– отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российские оккупанты продолжают вести наступление на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, враг проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов. При этом, как подчеркнул Сырский, даже, несмотря на сложную ситуацию, Украина все же может переломить ход войны в свою пользу, и украинские военные делают все возможное для того.

Кроме того, известно, что сложная ситуация вокруг Часового Яра. Там враг постоянно проводит штурмы позиций Сил обороны. При этом бывают так называемые "колесные штурмы", когда оккупанты идут на штурм украинских позиций под действием препаратов.





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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid02CecbuDtNgBY1X42P2kpcXL38pD2Y1HFvy8K5uWMc5wP5zxBMP8cwstL6F12Gvq9pl
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