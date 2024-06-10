Стало известно, где российское командование приказало военным эвакуировать свои семьи

Командование войск захватчиков "рекомендовало" своим военным противовоздушной обороны эвакуировать свои семьи из аннексированного Крыма, сообщает партизанское движение "Атеш".

Аннексия Крыма

В частности, указывается, что агент "Атеш", входящий в расчет системы противовоздушной обороны окупантов, которая дислоцируется в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщил о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки южного военного округа.

"Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия",

– заявили в Атеше.

Кроме того, партизаны сообщили, что захватчики работают над созданием новых мобильных групп ПВО для борьбы с дронами, используя ЗУ-23-2.

Такие действия, отмечают партизаны, указывают на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, в то время как основное внимание уделяется аннексированному Крыму.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть много факторов, свидетельствующих о том, что ВСУ, скорее всего, готовятся к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. К примеру, в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие – ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой. Как минимум один из двух паромов утонул, в корпусе второго судна образовалась большая пробоина. Оба парома, как отмечает военный обозреватель издания Юлиан Репке, уже много лет курсируют между российской территорией и аннексированным полуостровом.





