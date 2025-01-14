Стало известно, где Россия планирует создать котел: какой главный вызов для ВСУ

Россия не теряет надежды продвинуться на Покровском направлении. Действительно ли Россия планирует создать котел в Покровске? Каков главный вызов для ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В последние дни мы видим снова продвижение россиян

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV" рассказал, что российские оккупанты активизировались на Покровском направлении, пытаясь взять районный центр окружения.

"По Покровску РФ некоторое время назад имела определенные торможения. Наши военные фиксировали. Но сейчас, в последние дни мы видим снова продвижение. Оно есть в направлении западных окраин Покровска. Если говорить простым языком — РФ выходит в Покровске на удушение. Есть такой замысел — обходят, перерезают дорогу, которая соединяет Покровск с Павлоградом, перерезают сообщение и Мирнограда", — сказал Ступак.

Эксперт добавил, что РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска на более выгодные рубежи, не находящиеся в окружении.

"После взятия Бахмута в мае 2023 года российское командование очень тщательно задумалось на тему того, сколько реально можно вкладывать людей на такие штурмы, чтобы заходить в города. Это действительно тяжело, долго, кровопролитно. Когда есть такой вариант, как котел. И сейчас они его пытаются реализовать", – добавил Иван Ступак.

Сейчас главная задача для украинской армии – сдержать продвижение противника с севера от Курахово.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" оценил ситуацию на Покровском направлении и рассказал, что является главным вызовом и задачей для сил обороны на этом участке фронта.

Как отметил эксперт, продвижение окупантов в районе Курахово замедлилось после того, как противник занял Кураховскую ТЭС и трубные заводы.

"Даже в сводках Генерального штаба Кураховское направление заменено Покровским. Фактически, этот участок сейчас держится как Покровский", — отметил он.

В то же время ВСУ необходимо сдержать продвижение врага с севера от Курахово, подчеркнул эксперт.

"Сейчас главная задача для украинской армии – сдержать продвижение противника с севера от Курахово, где враг пытается двигаться на запад в направлении Андреевки. Далее, спускаясь на Андреевку, враг может выйти на Константинополь. Эта трасса добавляет риски украинским военным. ВСУ нужно останавливать врага на этом направлении, чтобы он не мог продвинуться дальше", — отметил Згурец.

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