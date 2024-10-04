Стало известно, где писали китайский мирный план прекращения войны в Украине

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Ткачик Олеся
Так называемый "мирный план", предложенный Китаем и Бразилией, значительно выгоден России, тогда как Пекин стремится показать себя глобальным миротворцем, заявил в эфире 24 канала дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
Китай
По его словам, Китай пытается показать свое влияние на международную политику, потому и продвигает свои "мирные планы". Однако это выгодно только диктатору Владимиру Путину, ведь нет гарантий, что Россия не нападет снова через некоторое время.
Украина организовала собственный саммит мира, где большинство стран выразили поддержку прекращению войны на основе международного права. Однако Путин требует не только возвращения оккупированных территорий, но и тех, куда его армия еще даже не добралась.
Огрызко считает, что Украине необходимо проводить не саммит мира, а саммит победы. Он подчеркнул важность четкой формулировки того, что необходимо для победы над Россией, ведь Путин должен потерпеть поражение, чтобы больше не угрожать Украине. Важна и решимость союзников.
Огрызко считает, что для полной победы Украина должна получить компенсации за нанесенный ущерб, добиться наказания военных преступников и обеспечить изоляцию России на международной арене. Это поможет предотвратить возвращение к силовым решениям, характерным для 19 века, когда прав был тот, кто сильнее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , можно ли с помощью китайского мирного плана прекратить войну в Украине.
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