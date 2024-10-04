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Стало известно, где писали китайский мирный план прекращения войны в Украине

Так называемый мирный план Китая не отвечает интересам Украины, более того, он не говорит, кто является агрессором, а кто – жертвой

сегодня, 17:40
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Ткачик Олеся

Так называемый "мирный план", предложенный Китаем и Бразилией, значительно выгоден России, тогда как Пекин стремится показать себя глобальным миротворцем, заявил в эфире 24 канала дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Стало известно, где писали китайский мирный план прекращения войны в Украине

Китай

По его словам, Китай пытается показать свое влияние на международную политику, потому и продвигает свои "мирные планы". Однако это выгодно только диктатору Владимиру Путину, ведь нет гарантий, что Россия не нападет снова через некоторое время.

"Войну, которую начала Россия, они называют "украинским кризисом". В своем плане не упоминается устав ООН. Красивые слова, а никакой конкретики. Не говорят кто агрессор, а кто жертва. Потому и реакция Украины прохладная. России такой план выгоден. Похоже, что его авторы сидели в Москве, а не в Пекине", — отметил дипломат.

Украина организовала собственный саммит мира, где большинство стран выразили поддержку прекращению войны на основе международного права. Однако Путин требует не только возвращения оккупированных территорий, но и тех, куда его армия еще даже не добралась.

Огрызко считает, что Украине необходимо проводить не саммит мира, а саммит победы. Он подчеркнул важность четкой формулировки того, что необходимо для победы над Россией, ведь Путин должен потерпеть поражение, чтобы больше не угрожать Украине. Важна и решимость союзников.

Огрызко считает, что для полной победы Украина должна получить компенсации за нанесенный ущерб, добиться наказания военных преступников и обеспечить изоляцию России на международной арене. Это поможет предотвратить возвращение к силовым решениям, характерным для 19 века, когда прав был тот, кто сильнее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , можно ли с помощью китайского мирного плана прекратить войну в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/mirniy-plan-kitayu-braziliyi-eksministr-mzs-ukrayini-rozkritikuvav_n2655892
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