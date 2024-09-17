Стало известно, где оккупанты готовят штурм

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Харьков".

Российская штурмовая группа. Фото из открытых источников

В районе населенного пункта Глубокое противник совершает единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии.

Недалеко от Лукьянцев противник наращивает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения, осуществил заведение группы военнослужащих на позиции 380-го мотострелкового полка 47 танковой дивизии 1-й танковой армии с целью подготовки к штурмовым действиям.

В Волчанске противник провел мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения, усилил штурмовые группы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.

В районе населенного пункта Тихое основное внимание было уделено осуществлению воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

За прошедшие сутки произошло 2 боевых столкновения. российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа и нанесли 26 ударов дронами-камикадзе. Совершили 321 обстрел позиций украинских защитников.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 62 человека, из них безвозвратные — 10, санитарные — 48. Четыре оккупанта сдались в плен.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники.