Стало известно, до какого срока РФ хотела победить Украину. В чем просчиталась

Российские оккупанты были убеждены, что им удастся завершить войну проигрышем Украины до 9 мая 2024 года. Как отметил Александр Мусиенко, захватчики были твердо убеждены в том, что без помощи Соединенных Штатов Украина не устоит, а весь фронт посыпается еще зимой. То есть оккупанты рассчитывали, что до 9 мая они выйдут на админграницы Донецкой и даже Днепропетровской областей. Однако сейчас идет речь только о захвате до 9 мая Часового Яра.

Война в Украине

Как отметил Мусиенко, захватчики просчитались. Во-первых, этому способствовала Украина, умело утаившая свое состояние возможностей. Во-вторых, Украине в трудную минуту помог Европейскому Союзу.

Мусиенко отметил, что для России это было действительно неожиданно. Агрессор был убежден, что при виде затягивания решения с помощью США, европейцы займут такую же позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина действительно остро нуждалась в помощи от Соединенных Штатов, поскольку фронт катастрофически ощущал нехватку боеприпасов. Впрочем, закон о предоставлении 61 млрд долларов все же принят, и первая военная техника уже находится на пути в Украину.

Однако ситуация на фронте действительно сложная и это подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом эксперты прогнозируют, что впереди у Украины четыре тяжелых месяца , в течение которых просто необходимо устоять, чтобы обеспечить выживание государства. Вместе с тем эксперты считают, что все необходимое оружие партнеры предоставят Украине при условии проведения жесткой мобилизации. Ведь, если на фронте не будет людей, то некому будет это оружие и технику использовать.