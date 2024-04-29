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Стало известно, до какого срока РФ хотела победить Украину. В чем просчиталась

Россия полагала, что сможет завершить войну в Украине до 9 мая 2024 года, отметил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко. Оккупанты рассчитывали, что без помощи США фронт посыпается

сегодня, 15:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские оккупанты были убеждены, что им удастся завершить войну проигрышем Украины до 9 мая 2024 года. Как отметил Александр Мусиенко, захватчики были твердо убеждены в том, что без помощи Соединенных Штатов Украина не устоит, а весь фронт посыпается еще зимой. То есть оккупанты рассчитывали, что до 9 мая они выйдут на админграницы Донецкой и даже Днепропетровской областей. Однако сейчас идет речь только о захвате до 9 мая Часового Яра.

Стало известно, до какого срока РФ хотела победить Украину. В чем просчиталась

Война в Украине

Как отметил Мусиенко, захватчики просчитались. Во-первых, этому способствовала Украина, умело утаившая свое состояние возможностей. Во-вторых, Украине в трудную минуту помог Европейскому Союзу.

Мусиенко отметил, что для России это было действительно неожиданно. Агрессор был убежден, что при виде затягивания решения с помощью США, европейцы займут такую же позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина действительно остро нуждалась в помощи от Соединенных Штатов, поскольку фронт катастрофически ощущал нехватку боеприпасов. Впрочем, закон о предоставлении 61 млрд долларов все же принят, и первая военная техника уже находится на пути в Украину.

Однако ситуация на фронте действительно сложная и это подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом эксперты прогнозируют, что впереди у Украины четыре тяжелых месяца , в течение которых просто необходимо устоять, чтобы обеспечить выживание государства. Вместе с тем эксперты считают, что все необходимое оружие партнеры предоставят Украине при условии проведения жесткой мобилизации. Ведь, если на фронте не будет людей, то некому будет это оружие и технику использовать.




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