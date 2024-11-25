Стало известно, действительно ли РФ «закроет» Донецкую область до конца года

Донецкую область оккупанты “закроют” до зимы, об этом заявил командир взвода Дмитрий Деркач. Но, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко усомнился в достоверности таких прогнозов. По его словам, зона ответственности командира взвода — это квадрат 200 на 200 от его ВОПа, поэтому странно, что Деркач размышляет на оперативно-тактическом уровне.

Бои в Донецкой области

"Есть такой термин “топографический кретинизм” или неспособность человека ориентироваться на местности. Если человек понятия не имеет, как выглядит Донецкая область, то ему “топографический кретинизм” вполне свойственен", — отметил Коваленко.

По его словам, можете сколько угодно глотать валидол пачками, но Донецкую область у оккупационных войск нет возможности “закрыть” до зимы, до инаугурации Дональда Трампа и так далее.

"Донецкую область не “закроют” и в 2025 году – у оккупационных войск для этого ресурса попросту нет!" — заявил Коваленко.

В целом, по его мнению, такое заявление – это не только не профессиональный подход и полное наплевательство на подверженное и без того крайнему стрессу население Украины, но и неуважение к побратимам, которые держат оборону по самым адовым направлениям, Покровское, Кураховское, Краматорское.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты, вероятно, постараются завершить захват всей Донецкой области к началу зимы. Об этом заявил Дмитрий Деркач с позывным "Дыра", и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи". Деркач предположил, что после попыток оккупантов установить контроль над регионом могут начаться переговоры.



