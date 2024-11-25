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Стало известно, действительно ли РФ «закроет» Донецкую область до конца года

По мнению Коваленко, у оккупантов нет сил, чтобы захватить Донецкую область

сегодня, 10:38
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Ткачик Олеся

Донецкую область оккупанты “закроют” до зимы, об этом заявил командир взвода Дмитрий Деркач. Но, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко усомнился в достоверности таких прогнозов. По его словам, зона ответственности командира взвода — это квадрат 200 на 200 от его ВОПа, поэтому странно, что Деркач размышляет на оперативно-тактическом уровне.

Стало известно, действительно ли РФ «закроет» Донецкую область до конца года

Бои в Донецкой области

"Есть такой термин “топографический кретинизм” или неспособность человека ориентироваться на местности. Если человек понятия не имеет, как выглядит Донецкая область, то ему “топографический кретинизм” вполне свойственен", — отметил Коваленко.

По его словам, можете сколько угодно глотать валидол пачками, но Донецкую область у оккупационных войск нет возможности “закрыть” до зимы, до инаугурации Дональда Трампа и так далее.

"Донецкую область не “закроют” и в 2025 году – у оккупационных войск для этого ресурса попросту нет!" — заявил Коваленко.

В целом, по его мнению, такое заявление – это не только не профессиональный подход и полное наплевательство на подверженное и без того крайнему стрессу население Украины, но и неуважение к побратимам, которые держат оборону по самым адовым направлениям, Покровское, Кураховское, Краматорское.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты, вероятно, постараются завершить захват всей Донецкой области к началу зимы. Об этом заявил Дмитрий Деркач с позывным "Дыра", и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи". Деркач предположил, что после попыток оккупантов установить контроль над регионом могут начаться переговоры.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid04uXmfad7WSghAawJ6D2Ah1VXJ9p4EN6VJSaqQg8v1CKKZWZVYYH2cVhDkBTESNuQl
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