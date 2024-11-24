Стало известно, когда россияне возьмут под контроль всю Донецкую область

Российские оккупанты, вероятно, постараются завершить захват всей Донецкой области к началу зимы. Об этом заявил Дмитрий Деркач с позывным "Дыра", и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи", в интервью Online.UA.

Бои в Донецкой области

Деркач предположил, что после попыток окупантов установить контроль над регионом могут начаться переговоры.

"Думаю, что к зиме они Донецкую область "закроют", то есть полностью заберут под свой контроль. И дальше, возможно, какие-то переговоры будут. Очень много говорят, что будут переговоры, "заморозка", но я этим стараюсь не сильно интересоваться." У меня есть конкретная задача и работа, и все свои силы и ресурсы пытаюсь направить на нее, чтобы меня не демотивировали плохие новости в политике", — сообщил он.

Боец отметил необходимость не недооценивать врага, ведь профессионализм российских военных существенно отличается в зависимости от подразделения. По его словам, есть совсем неподготовленные, которых поймали где-нибудь в шахте или отправили со штрафбата. Но есть и спецназовцы, уровень подготовки которых очень высок. Их "спецура" действует осторожно и эффективно, что делает врага опасным, добавил Деркач.

Военный рассказал, что россияне используют тактику отправки менее подготовленных солдат для прорыва обороны. За этими группами следуют подготовленные подразделения, осуществляющие зачистку украинских позиций.

Кроме того, украинский военный отметил, что общество часто недооценивает сложность боевых действий и потери, понесенные армией во время освобождения территорий. В частности, он упомянул об операциях в Харьковской и Херсонской областях, которые стоили больших усилий и потерь. По его словам, освобождение этих территорий далось очень высокой ценой. Люди часто не осознают, насколько это было тяжело, подчеркнул Деркач.

Кроме того, он подверг сомнению официальную статистику потерь среди украинских военных, считая, что реальные цифры могут быть другими.

"80 тысяч потерь — это уже смешно. О российских потерях говорят, что мы их полмиллиона стерли. А у нас 80 тысяч? 1 до 10? Очень смешно. Возможно, они считали только погибших, но без тех, кто без вести пропали". ", – отметил украинский военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Кураховском направлении враг засты Силы обороны "в кишку".



