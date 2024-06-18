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Стало известно, что ждет Украину и РФ, если Кремль пойдет на применение ядерки

Если Кремль использует тактическое ядерное оружие, Украине не будет угрожать второй Чернобыль, сказал в комментарии ТСН военный эксперт Олег Жданов

сегодня, 20:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вероятность того, что Россия может применить ядерное оружие, существует, ведь это ядерное государство, и эта угроза была очевидна с начала полномасштабного вторжения в Украину, об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Стало известно, что ждет Украину и РФ, если Кремль пойдет на применение ядерки

Ядерное оружие РФ

По его словам, правда в том, что никто не может полностью гарантировать, что россияне не используют ядерное оружие. Западные партнеры утверждают, что вероятность ее применения в этом конфликте почти равна нулю, а война будет вестись сугубо конвенционным оружием. Однако Россия постоянно угрожает, "махая ядерной дубинкой", особенно когда на фронте возникают трудности или нужно давить на Запад, подчеркнул эксперт.

В этом контексте он напомнил, что Россия и Беларусь недавно провели совместные учения по применению тактического ядерного оружия. В ответ НАТО организовала тренировку своих ядерных сил. То есть, по его словам, и Россия, и Запад повышают ставки, поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава СНБО Украины снова говорят о возможности применения Россией ядерного оружия.

При этом Жданов говорит, что в случае наихудшего сценария, когда Путин применит ядерное оружие в Украине, последствия такого удара будут зависеть от типа оружия и места его использования — будет ли это регион с высокой плотностью населения или малозаселенные местности или это будет равнина на на юге Украины, где поразительные факторы распространятся шире, или холмистая местность с лесами, где влияние будет меньше.

Кроме того, невозможно предположить, куда ветер унесет радиоактивное облако, что может вызвать панику даже среди населения России, добавил эксперт.

Впрочем, как говорит Жданов, если Россия применит тактическое ядерное оружие, то это не повлечет за собой второй Чернобыль. Последствия будут менее масштабными и подлежат рекультивации. Но для России и Путина последствия будут катастрофическими, предположил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что секретарь СНБО Литвиненко заявил , что РФ может использовать ядерное оружие, когда начнет проигрывать. За такое заявление его беспощадно раскритиковали.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/putin-mozhe-zastosuvati-taktichnu-yadernu-zbroyu-v-ukrayini-zhdanov-rozpoviv-yaki-mozhut-buti-naslidki-2602998.html
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