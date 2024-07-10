Стало известно, что Залужный уже начал работу в должности посла в Британии

10 июля бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал работу в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информацию источника в окружении эксглавнокомандующего.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Согласно данным СМИ, среда, 10 июля, стала первым рабочим днем Залужного в Лондоне.

Пока официальных заявлений, или сообщений по этому поводу нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кулеба ответил, начал ли Залужную работу послом в Британии. На сегодняшний день бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает подготовку для работы в качестве посла в Великобритании. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают все равно: по результатам".

Также "Комментарии" писали о том, что Залужный после долгого перерыва появился в сети и показал новое фото. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети после долгого перерыва, опубликовав фото с женой Еленой Залужной. Снимок, сделанный во время совместного отдыха в горах, Залужный разместил на своей странице в Facebook с подписью "Украина волшебная". Пост быстро собрал тысячи понравившихся и положительных комментариев от украинцев, некоторые из которых поздравляли его с днем рождения, который он празднует 8 июля.

После своей отставки Залужный исчез из публичного пространства. Однако недавно стало известно, что он 10 июля приступит к работе послом Украины в Великобритании, о чем сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

