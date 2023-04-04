Стало известно, что вошло в новый пакет помощи от Пентагона.

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Моесеенко Валентина
Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности, включающей предоставление большего количества боеприпасов для ПЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, а также противотанковых систем, стрелкового оружия, транспортных средств для перевозки тяжелого оборудования и технической поддержки. , необходимой для укрепления украинских защитников на поле боя на сумму до 500 миллионов долларов, пишут "Комментарии".
Пентагон объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине
Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем, используя средства Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов США.
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В списке:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- около 400 гранатометов и 200 тысяч снарядов;
- 11 тактических машин для эвакуации техники;
- 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерной наводкой;
- 9 противодронных систем, устанавливаемых на легкую бронетехнику;
- 61 топливозаправщик;
- 3 радара для наблюдения воздушных целей;
- снаряды для "Градов";
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- примерно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к нему;
- восемь тяжелых бензовозов и 105 бензовозов;
- Бронированные мостовые системы для преодоления переправ.
Напомним, "Комментарии" писали, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.
Шла речь на портале "Комментарии", что в Пентагоне назвали главную потребность ВСУ на поле боя.
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