Стало известно, что в этот раз передадут США в рамках военной помощи ВСУ

Соединенные Штаты предоставляют дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы, которые усилит способность Украины отражать российскую агрессию. Об этом говорится в официальном сообщении сайта Государственного департамента США, пишут "Комментарии".



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"На этой неделе, когда агрессивная война России против Украины продолжается большой ценой, мы снова напоминаем о безграничном мужестве и непоколебимой решительности народа Украины, а также о решительной поддержке Украины международным сообществом, – говорится в заявлении Пентагона.

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Этот пакет безопасности включает:

- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

- боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

- беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;

- БПЛА Switchblade 600;

- БПЛА Altius 600;

- БПЛА Jump 20;

- средства противодействия БПЛА и выявление средств радиоэлектронной борьбы;

- средства разминирования;

– оборудование для обеспечения защищенной связи;

- финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Помощь оказывается в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые извлекаются непосредственно из американских вооруженных запасов и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются в промышленности.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", — отметили в Пентагоне.

На портале "Комментарии" говорилось, что в Госдепе США заявили свою позицию по деоккупации Крыма военным путем и вновь подчеркнули, что российская аннексия полуострова представляла собой нарушение международного права.

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