Стало известно, что в этот раз передадут США в рамках военной помощи ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Соединенные Штаты предоставляют дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы, которые усилит способность Украины отражать российскую агрессию. Об этом говорится в официальном сообщении сайта Государственного департамента США, пишут "Комментарии".
В США объявили список новой помощи Украине на $400 млн
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Этот пакет безопасности включает:
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
- беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БПЛА Altius 600;
- БПЛА Jump 20;
- средства противодействия БПЛА и выявление средств радиоэлектронной борьбы;
- средства разминирования;
– оборудование для обеспечения защищенной связи;
- финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.
Помощь оказывается в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые извлекаются непосредственно из американских вооруженных запасов и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются в промышленности.
На портале "Комментарии" говорилось, что в Госдепе США заявили свою позицию по деоккупации Крыма военным путем и вновь подчеркнули, что российская аннексия полуострова представляла собой нарушение международного права.
Читайте на портале "Комментарии" — зачем США перебросили в Исландию самолет "судного дня".
Обсуждения
Новости