Стало известно, что Трамп может предложить Путину в обмен на окончание войны в Украине

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Slava Kot
Дональд Трамп обещал быстро завершить российско-украинскую войну, что побудило аналитиков искать сценарии, по которым могут быть реальные возможности для достижения мира. Один из возможных подходов — предложить Москве стимул, который смог бы заинтересовать Владимира Путина, принести выгоду западным странам и Украине. Речь идет об Арктике — регионе, занимающем важное место в стратегии Кремля.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Профессор Института морских исследований Китая Военно-Морского колледжа США Лайл Дж. Голдштейн предполагает, что новая администрация США может использовать Арктику как часть переговорного процесса для окончания войны в Украине.
Голдштейн считает, что одним из возможных решений может стать привлечение России к глобальному сотрудничеству в рамках СМП с параллельным обеспечением репараций для Украины. Модель предусматривает, что часть доходов от развития СМП, например 5% доходов в течение 50 лет, будет направлена на восстановление украинской инфраструктуры. По подсчетам Голдштейна, этот последовательный поток выплат, вероятно, достигал бы сотен миллиардов долларов для Украины.
Однако аналитик указывает, что, несмотря на перспективность такого соглашения, существует немало препятствий. США и Европа должны будут пересмотреть санкционную политику, что может повлечь за собой неоднозначную реакцию среди союзников.
Голдштей считает, что успех такого плана будет зависеть от способности Трампа сбалансировать интересы разных сторон и создать механизмы для долгосрочного мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, на какой шаг Трампу ни в коем случае нельзя идти с Путиным для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Россией.
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