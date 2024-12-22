Стало известно, что Трамп может предложить Путину в обмен на окончание войны в Украине

Дональд Трамп обещал быстро завершить российско-украинскую войну, что побудило аналитиков искать сценарии, по которым могут быть реальные возможности для достижения мира. Один из возможных подходов — предложить Москве стимул, который смог бы заинтересовать Владимира Путина, принести выгоду западным странам и Украине. Речь идет об Арктике — регионе, занимающем важное место в стратегии Кремля.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Профессор Института морских исследований Китая Военно-Морского колледжа США Лайл Дж. Голдштейн предполагает, что новая администрация США может использовать Арктику как часть переговорного процесса для окончания войны в Украине.

"Арктика всегда стоит на первом месте в повестке дня, поскольку на нее приходится около 10% российского ВВП и 20% ее экспорта. Российские энергетические аналитики преследуют цель увеличить экспорт российских ресурсов через СМП (Северного морского пути – маршрута, соединяющего Европу с Азией) в шесть-семь раз до 200 миллионов тонн в последующие п пять лет", — указывает профессор.

Голдштейн считает, что одним из возможных решений может стать привлечение России к глобальному сотрудничеству в рамках СМП с параллельным обеспечением репараций для Украины. Модель предусматривает, что часть доходов от развития СМП, например 5% доходов в течение 50 лет, будет направлена на восстановление украинской инфраструктуры. По подсчетам Голдштейна, этот последовательный поток выплат, вероятно, достигал бы сотен миллиардов долларов для Украины.

Однако аналитик указывает, что, несмотря на перспективность такого соглашения, существует немало препятствий. США и Европа должны будут пересмотреть санкционную политику, что может повлечь за собой неоднозначную реакцию среди союзников.

"Китай решительно поддержал бы этот план. Ряд других заинтересованных стран, которые отчуждены от России — Канада, Финляндия, Норвегия и Швеция на Западе или Южная Корея и Япония на Востоке — также получат прибыль от СМП, имея потенциал для облегчения глобального напряжения в Евразии", – считает Голдштейн.

Голдштей считает, что успех такого плана будет зависеть от способности Трампа сбалансировать интересы разных сторон и создать механизмы для долгосрочного мира.

"Добавив к мирным предложениям морковку, которая гарантированно привлечет внимание Путина, переговоры, имеющие существенный арктический компонент, могут получить благосклонность Трампа и добиться успеха. Принятие Трампом и маркетинг этого крупномасштабного бизнес-соглашения могли бы не только помочь вернуть мир в Восточную Европу, но и могли бы оживить перспективы континента в целом", — заключает профессор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, на какой шаг Трампу ни в коем случае нельзя идти с Путиным для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Россией.