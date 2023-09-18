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Стало известно, к чему Путин уговорил Ким Чен Ына: это касается временно оккупированных территорий

Центр национального сопротивления указал о чем договорились президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын относительно временно оккупированных территорий Украины.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Путин убедил северокорейского лидера Ким Чен Ына открыть "дипломатические представительства" страны на временно оккупированных территориях Украины. Главная цель таких действий – привлечение рабочей силы из Северной Кореи для работ на оккупированных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Стало известно, к чему Путин уговорил Ким Чен Ына: это касается временно оккупированных территорий

Ким Чен Ин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

13 сентября российский диктатор Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в России. Согласно информации Центра национального сопротивления, диктаторы подписали договоренности о сотрудничестве. В частности, речь идет об открытии так называемых "дипломатических представительств" на оккупированных территориях Украины.


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"Главная задача этих псевдодипломатических учреждений — это содействие ввозу на ТОТ рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах", — отмечают в ЦНС.

Центр сопротивления указывает, что такие действия Москвы свидетельствуют о недостаточном количестве рабочих из России, а также о малой вовлечённости трудовых мигрантов из Центральной Азии, которые могли бы стать рабочей силой для строительства инфраструктуры дня оккупантов.

В конце лета Кремль создал на Донецкой и Луганской областей свои "представительства", которые привлекали бы иностранцев к развитию в этих украинских регионах. Второстепенной целью таких действий является попытка Кремля создать "международное признание", что украинские территории являются частью России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали, принял ли Путин приглашение Ким Чен Ына о визите в КНДР.

Также "Комментарии" писали о президенте РФ Владимире Путине, пояснившем, почему российские солдаты идут на войну в Украину.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kreml-maye-namir-zavezty-robitnykiv-z-kndr-na-tot-shodu-ukrayiny/
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