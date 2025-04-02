Стало известно, что произошло с россиянкой, которая просила своего мужа-военного насиловать украинок

Россиянку, призвавшую своего мужа-захватчика насиловать украинок, приговорили к пяти годам заключения.

Ольга Быковская с мужем

Известно, что Ольга Быковская подстрекала своего мужа, русского военного Романа Быковского, к сексуальному насилию над украинками. Ее слова зафиксированы в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности Украины.

На записи женщина позволяет мужчине совершать насилие, лишь бы тот "защищался". Она говорит: "Ну да, делай это там. Украинки там. Насилуй их. Да. Только ничего мне не говори, понял?".

Быковскую объявили в международный розыск и сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Хотя украинский суд уже назначил ей пятилетнее заключение, наказание вступит в силу только после его задержания.

Кроме этого, осужденная должна компенсировать государству более 15 тысяч гривен за судебные издержки, включая лингвистическую экспертизу и анализ записи разговора супругов.

Журналисты "Радио Свобода" помогли установить личности Быковских, используя технологию сопоставления голосов. В комментарии СМИ Ольга утверждала, что ее муж лечится в Севастополе, но не знает его точного места пребывания. Сам Роман отрицал свою причастность к записи, однако следователи доказали обратное.

Супруги проживают в Феодосии, временно оккупированном Крыму.

Известно, что русские военные массово используют сексуальное насилие как орудие войны. По данным Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в Украине, жертвами таких преступлений становились люди от 4 до 80 лет.

В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в октябре 2022 года, отмечается, что сексуальное насилие нередко происходило на виду у детей. Малолетние жертвы подвергались всему спектру военных преступлений – от пыток до изнасилований, что повлекло за собой серьезные психологические последствия.

Глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук подчеркнула, что настоящий масштаб этих преступлений даже трудно представить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские кафиры рассказывали по телефону своим близким о зверствах, которые их сослуживцы творили на территории Украины. В частности, и об изнасиловании.





