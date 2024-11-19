Стало известно, что повлияло на Байдена и тот дал согласие на удары по России

Задействование войск Северной Кореи в войне против Украины убедило Белый дом изменить свою позицию в отношении ракет большой дальности после месяцев сопротивления. В итоге Джо Байден снял запрет на удары по России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, добавление до 10 000 северокорейских солдат к военным усилиям Москвы этой осенью встревожило Соединенные Штаты и европейские страны, которые считают, что это расширяет войну, вовлекая российских союзников непосредственно в наземные бои.

СМИ пишет, в прошлом году администрация Байдена согласилась поставить несколько сотен ATACMS украинцам для использования на собственной территории Украины, включая оккупированный Россией Крымский полуостров. С тех пор украинские военные использовали многие из этих ракет в ходе кампании по нанесению ударов по военным целям в Крыму, и неясно, сколько из них осталось в арсенале Украины.

Однако Украина в течение нескольких месяцев оставалась разочарованной отказом Белого дома дать разрешение на нанесение ударов большей дальности по российской территории.

Американские официальные лица и военные аналитики заявили, что запуск ограниченного количества баллистических ракет по целям в России не окажет существенного влияния на динамику войны, но может быстро помочь войскам, сталкивающимся с наступлением в Курской области.

Отмечается, что украинцы могли бы использовать ракеты для удара по северокорейским войскам, чтобы отговорить Пхеньян от отправки большего количества и это, по-видимому, стало одной из главных причин изменения позиции Белого дома.

Командир бригады, сражающийся в Курске, заявил, что, по его мнению, ATACMS может помочь Украине нанести удар по логистическим узлам, складам боеприпасов, ключевым элементам оборудования и линиям снабжения, поддерживающим атаку.

"Вопрос в том, сколько их у нас и как будут выглядеть поставки этих боеприпасов", — сказал командир.

По его словам, многое будет зависеть от способности украинской военной разведки обнаружить сосредоточения северокорейских войск и другие цели на территории России.

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