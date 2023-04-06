Стало известно что нужно Украине для воздушного щита

Украине необходимы 168 истребителей F-16 для создания воздушного щита. Об этом в Телеэфире сказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, пишут "Комментарии". По его мнению, это может значительно усилить воздушные силы Украины для решения тех задач, которые стоят на поле боя.



Закрытое небо над Украиной «приобрело» реальные очертания

Дело в том, что именно истребители западного образца нужны для завершения создания системы противовоздушной обороны, потому что они являются действенным элементом этой системы и обеспечивают прикрытие с воздуха как от ракетных угроз, так и от действий авиации противника. Ну, кроме прочего, F-16 является универсальным самолетом, который также способен действовать и в ипостасях штурмовика и бомбардировщика наряду с задачами ПВО как истребитель и перехватчик. Приводились цифры и рассчитывались они Воздушными силами Украины, что для создания нормального воздушного щита Украине где-то нужно около 168 подобных истребителей для того, чтобы создать авиационное соединение, которое выполняло бы все эти задачи”, — сказал Рябых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он отметил, что F-16 – это наиболее универсальный вариант, способный уничтожать наземные, морские и воздушные цели. В частности, этот истребитель подходит для борьбы с планировочными бомбами, применяемыми российской оккупационной армией для ударов по гражданской инфраструктуре.

Рябых считает, что у Украины есть большие шансы получить подобные самолеты.

Как раз на фоне того, что многие из стран-партнеров, участвующих в коалиции, поддерживающих Украину в формате Рамштайн, они проводят плановую замену самолетов этого типа на новые самолеты пятого поколения F-35. И вот, допустим, те же Нидерланды ранее заявляли о возможности передачи тех самолетов, которые увольняются в результате закупки и замены этих самолетов новыми. Кроме того, нужно сказать, что F-16 – это наиболее массовый вариант истребителя четырех поколений. И из количества около 2000 единиц этих самолетов, которые имеют наши партнеры, вот то количество, которое мы называли, около 200 единиц, они могут быть найдены и переданы Украине”, — считает эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, что Польша будет лоббировать среди союзников передачу Украине истребителей стандартов НАТО. Также будет продолжать постепенно предоставлять нашим воинам самолеты МиГ-29.

Читайте на сайте "Комментарии" — известные результаты учений украинских пилотов на истребителях F-16 в США.