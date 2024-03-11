Стало известно, что нужно РФ, чтобы захватить Харьков, Суммы и Одессу

Оккупанты рассказывают о том, что они готовые наступать на Харьков, Суммы, захватить Херсон, Николаев и Одессу.

Александр Коваленко

Чтобы развеять миф о том, что оккупантам это по силам Александр Коваленко привел пример Авдеевки. По его словам, в ходе наступления на город, который имеет площадь 29 км², оккупанты использовали от 60 до 80 тысяч военных, при этом еще 10 000 были в резерве.

При этом, подчеркнул Коваленко, для захвата Авдеевки оккупанты применили более 450 танков, более 1300 ББМ, около 1200 единиц ствольной артиллерии и до 300 единиц РСЗО.

Если оккупанты хотят захватить такие большие города как Харьков и Суммы, они должны обладать куда большими мощностями, чем при захвате Авдеевки.

"Для таких городов как Сумы и Харьков оккупационным войскам необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боев", — написал в Фейсбуке Коваленко.

При этом он считает, что для того, чтобы форсировать Днепр, захватить Херсон, Николаев и выход к Одессе, захватчику нужно создать миллионную группировку. И это при условии, добавил эксперт, отсутствия увязания в городских боях, требующих еще большего ресурса.

Как считает Коваленко, у оккупантов нет такого ресурса в живой силе и, вероятно, не будет.

"Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна", — добавил эксперт.

Также, по его мнению, оккупанты не вытянут наступление на эти города и по количеству необходимой для этого техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему россияне хотят захватить большие города, такие как Харьков или Запорожье.



