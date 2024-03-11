logo

BTC/USD

72284.50

ETH/USD

4053.62

LTC/USD

95.88

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, что нужно РФ, чтобы захватить Харьков, Суммы и Одессу
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что нужно РФ, чтобы захватить Харьков, Суммы и Одессу

Россияне разгоняют сообщения о том, что они могут захватить новые города. При этом, военный обозреватель Александр Коваленко на примере Авдеевки объяснил, смогут ли оккупанты это сделать

сегодня, 12:50 comments1107
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Оккупанты рассказывают о том, что они готовые наступать на Харьков, Суммы, захватить Херсон, Николаев и Одессу.

Стало известно, что нужно РФ, чтобы захватить Харьков, Суммы и Одессу

Александр Коваленко

Чтобы развеять миф о том, что оккупантам это по силам Александр Коваленко привел пример Авдеевки. По его словам, в ходе наступления на город, который имеет площадь 29 км², оккупанты использовали от 60 до 80 тысяч военных, при этом еще 10 000 были в резерве.

При этом, подчеркнул Коваленко, для захвата Авдеевки оккупанты применили более 450 танков, более 1300 ББМ, около 1200 единиц ствольной артиллерии и до 300 единиц РСЗО.

Если оккупанты хотят захватить такие большие города как Харьков и Суммы, они должны обладать куда большими мощностями, чем при захвате Авдеевки.

"Для таких городов как Сумы и Харьков оккупационным войскам необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боев",
— написал в Фейсбуке Коваленко.

При этом он считает, что для того, чтобы форсировать Днепр, захватить Херсон, Николаев и выход к Одессе, захватчику нужно создать миллионную группировку. И это при условии, добавил эксперт, отсутствия увязания в городских боях, требующих еще большего ресурса.

Как считает Коваленко, у оккупантов нет такого ресурса в живой силе и, вероятно, не будет.

"Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна",
— добавил эксперт.

Также, по его мнению, оккупанты не вытянут наступление на эти города и по количеству необходимой для этого техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему россияне хотят захватить большие города, такие как Харьков или Запорожье.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0mbdhA6CCDWCKGPp1p8PZZh5cxByRWvfNNNxaNzEUtsVwadoeFKSq2nDSkPEybmQql
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости