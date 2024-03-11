Стало известно, что нужно РФ, чтобы захватить Харьков, Суммы и Одессу

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Ткачик Олеся
Оккупанты рассказывают о том, что они готовые наступать на Харьков, Суммы, захватить Херсон, Николаев и Одессу.
Александр Коваленко
Чтобы развеять миф о том, что оккупантам это по силам Александр Коваленко привел пример Авдеевки. По его словам, в ходе наступления на город, который имеет площадь 29 км², оккупанты использовали от 60 до 80 тысяч военных, при этом еще 10 000 были в резерве.
При этом, подчеркнул Коваленко, для захвата Авдеевки оккупанты применили более 450 танков, более 1300 ББМ, около 1200 единиц ствольной артиллерии и до 300 единиц РСЗО.
Если оккупанты хотят захватить такие большие города как Харьков и Суммы, они должны обладать куда большими мощностями, чем при захвате Авдеевки.
При этом он считает, что для того, чтобы форсировать Днепр, захватить Херсон, Николаев и выход к Одессе, захватчику нужно создать миллионную группировку. И это при условии, добавил эксперт, отсутствия увязания в городских боях, требующих еще большего ресурса.
Как считает Коваленко, у оккупантов нет такого ресурса в живой силе и, вероятно, не будет.
Также, по его мнению, оккупанты не вытянут наступление на эти города и по количеству необходимой для этого техники.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему россияне хотят захватить большие города, такие как Харьков или Запорожье.
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