Эксперт рассказал, почему Россия хочет захватить Днепр, Харьков и Запорожье

Как подчеркнул Иван Ступак, именно эти три города бюджетообразующие. На этих территориях работают крупные производства, промышленность. Если РФ сможет захватить эти города, то нанесет огромный удар бюджету Украины, считает эксперт.

Иван Ступак

При этом он подчеркнул, что украинские деньги идут на войну, на выплату зарплат военным, на закупку необходимого вооружения. Иностранные деньги используются исключительно на мирные цели – на зарплату бюджетникам и разные социальные программы.

То есть, подчеркивает Ступак, если Украина лишится доступа к крупным предприятиям, то с ними потеряет и средства, с помощью которых финансирует свои войска и это прекрасно понимают в России.

При этом эксперт отметил, что неизвестно, захватит ли Россия эти города, но обстреливать их, уничтожать дома людей точно будет. Эксперт не исключил, что многие украинцы вынуждены будут переезжать на более безопасные территории или вообще за границу.

Вместе с тем, военный обозреватель Александр Коваленко не верит в то, что Россия в ближайшее время, например, сможет захватить Харьков. По его словам, для этого оккупанты должны сформировать 400 – 500 тысяч военных на начальном этапе прорыва и входа в сам город. По его словам, пока не видно, чтобы такое количество военных формировалось для наступления.

При этом военный эксперт Александр Мусиенко призывает не нагнетать панику вокруг желания россиян захватить Харьков, Днепр и Запорожье. При этом Коваленко считает, что из-за распространения такого рода информации страна-агрессор оказывает психологическое давление на украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин, окрыленный успехами на фронте, пообещал, что война в Украине будет продолжаться и дальше.