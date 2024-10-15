Стало известно, что КНДР получит за своих военных, которых отправит "на убой" в Украину

Северная Корея может отправить тысячи военнослужащих для поддержки захватнической войны России против Украины. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что армия КНДР очень мощная, ее численность составляет около 1 млн человек, а страна постоянно готовится к войне.

Войска КНДР

Нарожный отметил, что Северная Корея, являясь диктаторским режимом, воспитывает людей для войны с самого детства. Он напомнил, что в 1950-х годах Южная Корея смогла противостоять Северной только благодаря помощи США, поскольку армия Северной Кореи была гораздо сильнее.

По словам эксперта, у КНДР есть один из крупнейших артиллерийских арсеналов в мире. Около 50% снарядов, которые сейчас используют Россия, поступают именно из Северной Кореи, включая артиллерийские установки. Однако кроме оружия у КНДР есть огромное количество человеческих ресурсов, которые в условиях диктаторского режима не имеют значительной стоимости.

Нарожный подчеркнул, что хотя маловероятно, что северокорейские солдаты будут воевать на передовой из-за языкового барьера, они все же могут выполнять важные задачи в тылу. К примеру, инженерные войска КНДР могут строить инфраструктуру, тогда как российские инженеры будут переброшены на фронт.

Эксперт также отметил, что российский лидер Владимир Путин привлек лидера КНДР Ким Чен Ына к войне из-за снижения боевого духа среди россиян. В ответ Северная Корея может получать продовольствие и военные технологии России.

Институт изучения войны также сообщает, что КНДР может отправить в помощь России несколько тысяч военных, что эквивалентно одной-двум бригадам. Нарожный отметил необходимость международной реакции, чтобы не допустить дальнейшего увеличения контингента северокорейских солдат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чем войска КНДР могут угрожать укринским военным.



