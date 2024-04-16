Стало известно, что будут точно обсуждать на переговорах между Украиной и РФ

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Ткачик Олеся
Риторика партнеров Украины, в частности Германии и США относительно членства Украины в НАТО не изменилась, отметил бывший советник министра внутренних дел, военный Виктор Андрусив. По его словам, к сожалению, Украине не светит заявка на присоединение к Альянсу.
Украина НАТО
При этом он добавил, что на самом деле у НАТО нет своих войск. Это, говорит он, координационный оборонный орган, который, впрочем, может предоставлять какие-то консультации и проводить тренинги.
Как отмечает Андрусив, все остальное наше государство может получить напрямую от стран-членов НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США никак не могут принять решение о выделении военной помощи Украине, что уже привело к ухудшению ситуации на фронте. Как отметил президент Владимир Зеленский, без помощи США даже не может идти речь о победе Украины в войне с Россией. Более того, по его словам, сейчас соотношение в артиллерии сил обороны и войск захватчика 1 к 10 в пользу врага. Как подчеркнул президент, при таких обстоятельствах военные вынуждены будут отходить и терять территории.
При этом, по мнению экспертов, Соединенные Штаты приучают Украину к жестокой реальности, в которой она может терять территории и отходить под натиском врага.
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