Стало известно, что будут точно обсуждать на переговорах между Украиной и РФ

Риторика партнеров Украины, в частности Германии и США относительно членства Украины в НАТО не изменилась, отметил бывший советник министра внутренних дел, военный Виктор Андрусив. По его словам, к сожалению, Украине не светит заявка на присоединение к Альянсу.

Украина НАТО

"Потому что перспектива членства или предоставление нам этой перспективы является одной из карт завершения войны, то есть если будут переговоры, то наша возможность стать членом НАТО является одним из условий любых переговоров по завершению войны",

– подчеркнул Андрусив.

При этом он добавил, что на самом деле у НАТО нет своих войск. Это, говорит он, координационный оборонный орган, который, впрочем, может предоставлять какие-то консультации и проводить тренинги.

Как отмечает Андрусив, все остальное наше государство может получить напрямую от стран-членов НАТО.

"В данном случае, это Соединенные Штаты Америки, без которых мы не только не выиграем эту войну, но и вряд ли вообще в ней выстоим"

, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США никак не могут принять решение о выделении военной помощи Украине, что уже привело к ухудшению ситуации на фронте. Как отметил президент Владимир Зеленский, без помощи США даже не может идти речь о победе Украины в войне с Россией. Более того, по его словам, сейчас соотношение в артиллерии сил обороны и войск захватчика 1 к 10 в пользу врага. Как подчеркнул президент, при таких обстоятельствах военные вынуждены будут отходить и терять территории.

При этом, по мнению экспертов, Соединенные Штаты приучают Украину к жестокой реальности, в которой она может терять территории и отходить под натиском врага.