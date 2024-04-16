logo

BTC/USD

63051.35

ETH/USD

3077.15

LTC/USD

78.56

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, что будут точно обсуждать на переговорах между Украиной и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что будут точно обсуждать на переговорах между Украиной и РФ

Украина не получит приглашение на членство в НАТО на ближайшем саммите, поскольку против этого выступают Германия и США. Как отметил в комментарии Главреду Виктор Андрусив, тема НАТО будет фигурировать в ходе переговоров между Украиной и РФ

сегодня, 13:04
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Риторика партнеров Украины, в частности Германии и США относительно членства Украины в НАТО не изменилась, отметил бывший советник министра внутренних дел, военный Виктор Андрусив. По его словам, к сожалению, Украине не светит заявка на присоединение к Альянсу.

Стало известно, что будут точно обсуждать на переговорах между Украиной и РФ

Украина НАТО

"Потому что перспектива членства или предоставление нам этой перспективы является одной из карт завершения войны, то есть если будут переговоры, то наша возможность стать членом НАТО является одним из условий любых переговоров по завершению войны",
– подчеркнул Андрусив.

При этом он добавил, что на самом деле у НАТО нет своих войск. Это, говорит он, координационный оборонный орган, который, впрочем, может предоставлять какие-то консультации и проводить тренинги.

Как отмечает Андрусив, все остальное наше государство может получить напрямую от стран-членов НАТО.

"В данном случае, это Соединенные Штаты Америки, без которых мы не только не выиграем эту войну, но и вряд ли вообще в ней выстоим"
, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США никак не могут принять решение о выделении военной помощи Украине, что уже привело к ухудшению ситуации на фронте. Как отметил президент Владимир Зеленский, без помощи США даже не может идти речь о победе Украины в войне с Россией. Более того, по его словам, сейчас соотношение в артиллерии сил обороны и войск захватчика 1 к 10 в пользу врага. Как подчеркнул президент, при таких обстоятельствах военные вынуждены будут отходить и терять территории.

При этом, по мнению экспертов, Соединенные Штаты приучают Украину к жестокой реальности, в которой она может терять территории и отходить под натиском врага.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/ukraine/ukraine-ne-svetit-zayavka-na-chlenstvo-v-nato-ekspert-dal-trevozhnyy-prognoz-10558106.html?_gl=1*ysavdx*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxMzI2MDI3NS4yODAuMS4xNzEzMjYwNDMwLjU5LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxMzI2MDI
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости