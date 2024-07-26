Стало известно, чем Запад будет шантажировать РФ, чтобы принудить ее к справедливому миру

Запад и в том числе такие страны, как США, Германия, Великобритания сами еще не знают, что делать с Россией, и именно в этом состоит большая проблема, об этом заявил порталу "Комментарии" доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная" Украина" Игорь Петренко.

Переговоры Украины и РФ

При этом эксперт подчеркнул, что страны имеют разное видение в отношении России.

"Видеть ли в России определенный инструмент сдерживания Китая или видеть в Москве заклятого врага, которого, соответственно, нужно прижать. С другой стороны, даже если видеть в России заклятого врага, то создание проблем РФ или даже ее развал явно усугубит тот же Китай. Поэтому дискуссии ведутся", – говорит политолог.

По его словам, именно поэтому страны Запада что-либо позволяют Украине или что-то запрещают.

"Мы слышим предупреждение, чтобы не было усиления эскалации, чтобы не разорвать определенные связи… И это еще раз подтверждает, что наши партнеры видят в России именно инструмент в большой геополитической игре", – отметил эксперт.

Петренко считает, чтобы Украина получила разрешение бить по России, должна быть чья-то лидерская позиция, в первую очередь Соединенных Штатов.

"Если будет лидерская позиция, в первую очередь, США то и другие страны будут подтягиваться. Здесь могла бы отыграть первую скрипку Франция, но, учитывая, что у них сейчас прошли выборы и Макрон занимается формированием правительства и другими внутренними вопросами, поэтому он немного отошел от этого процесса", — говорит Петренко.

При этом эксперт отмечал, что Украина все же получает новейшее западное оружие, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, эксперт не исключает, что Киеву могут со временем предоставить разрешение избивать по РФ.

"Возможно, элемент предоставления разрешения – это тот инструмент, который потенциально захотят использовать наши партнеры в ситуации, когда Россия будет сопротивляться тому, чтобы садиться за стол переговоров, чтобы говорить о максимально справедливом мире. И на РФ нажмут тем, что Украине дадут все необходимое для ударов по России в случае неконструктивной позиции Москвы", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Украине снова запрещают бить по РФ.



