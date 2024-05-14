Стало известно, будет ли иметь успех враг на Сумщине. К чему готовиться

Если российские террористы попытаются пойти наступлением на Сумскую область, как заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, то можно спрогнозировать, что оно не будет таким масштабным, как наступление на Харьковщине, заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Война в Сумской области

По его словам, делать такие выводы можно на основании того, что вблизи Сумской области российские захватчики сконцентрировали всего лишь десятитысячную группировку. А вот на Харьковщине, заявил эксперт, оккупанты смогли собрать и задействовать 30 000 своих военных. При этом, как подчеркнул Киричевский, даже такой группировки им оказалось маловато даже для того, чтобы оккупировать город Волчанск.

Как говорит эксперт, учитывая сообщение Генштаба, что российские террористы не смогли добиться успеха в Волчанске, то их операция в Сумской области тоже не будет иметь никакого успеха.

"В настоящее время вопрос стоит не в том, сколько войск россияне смогут привлечь, а в том, насколько растет линия активного фронта",

— отметил эксперт и добавил, что теперь нужно будет думать, как распределить имеющийся объем боеприпасов, который есть у Сил обороны и распорядиться резервами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о том, что активное наступление оккупантов в Харьковской области продлится еще три или четыре дня. После этого враг попытается организовать операцию в Сумской области.

Буданов объясняет, что цель таких атак на Харьковщине и Сумщине, это распылить и без того незначительные резервы украинских сил, в том числе из линий фронта, где ведутся длительные бои. Впрочем, он выразил надежду, что Силы обороны справятся с новыми вызовами.



