Стало известно, благодаря каким трем странам у Украина будет мощнейшая система ПВО

В то время как США отказываются от поддержки Украины, европейские союзники объединяют усилия и продвигаются вперед, чтобы заполнить пустоту в сфере безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "Forbes" Дэвид Акс.

ПВО. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Швеция и Литва объединились с неожиданным союзником – нейтральной Ирландией, чтобы поставить Украине мощную систему ПВО с мобильными ракетными установками, пушками и радарами стоимостью в миллионы долларов.

Так, Швеция предоставит пушки Tridon производства Saab и, вместе с Литвой, пусковые установки Saab RBS 70. Ирландия поставит радары Giraffe, также произведенные Saab в Швеции. Радары обнаруживают цели, которые ракеты и пушки должны сбивать.

Как объясняет Акс, установки RBS 70 – это "классика ПВО", стреляющая 30-килограмовой ракетой с лазерным наведением, которая может поражать самолеты, вертолеты и беспилотники на расстоянии до пяти миль и на высоте до трех миль. Такую установку могут перенести три солдата и установить ее за минуту или две.

Радар Giraffe, установленный на грузовике, увеличивает дальность обнаружения команды RBS 70 до 50 километров. Радар может передавать координаты цели экипажу ракеты или передавать их по кабелю, подключенному к пусковой установке. Пусковая установка выдает оператору визуальный сигнал о цели, а также звуковой сигнал.

Как напоминает Акс, Украина получила первые RBS 70 и Giraffe из Швеции в начале 2023 года и направила их в 47-ю и 93-ю механизированные бригады и, возможно, другие подразделения.

Однако пушка Tridon – это новинка в поставках оружия Украине.

"По сути, это грузовая версия культовой шведской 40-миллиметровой пушки Bofors. Tridon подключается к той же командно-контрольной сети, что и Giraffe и RBS 70. Кроме того, скорострельная пушка, способная пронести килограммовый снаряд на расстояние до четырех миль (6,5 км), может поражать как бронетехнику, так и самолеты", — пишет Акс.

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