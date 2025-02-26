Какие последствия отказа США обмениваться разведданными с Украиной: что может быть еще хуже

США меняют внешнеполитический курс, что уже прочувствовала на себе Украина, ведь поддержка Вашингтона ослабевает. Какие последствия отказа США обмениваться разведданными с Украиной? Как США могут навредить Украине еще больше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Украина и США. Фото из открытых источников

Мы очень зависим от разведывательных данных

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV" заявил, что, если США перестанут предоставлять Украине разведданные, это негативно повлияет на возможности нанесения ударов вглубь РФ.

"Это очень плохо. Не "пропало все", но очень плохо. Мы очень зависим от разведывательных данных. Начиная с того, что происходит на поле боя. Это разведка тактическая, небольшая. И стратегическая разведка – это перемещение российских военных вдоль линии разграничения, то, что происходит в российских тылах", — сказал Ступак.

Эксперт пояснил, что Соединенные Штаты в частности могли передавать информацию Украине о размещении российской стратегической и тактической авиации. В частности, в Крыму и Запорожской области.

"Именно благодаря разведывательной информации – спутники, перехват переговоров, позволяло нам делать огромные удары, и россияне теряли свои самолеты. Это было для них очень больно. Поэтому такие сплетни являются болезненными, неприятными для нас. Это дополнительный звоночек для нас", — добавил Ступак.

У большинства европейских образцов оружия есть американский компонент

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV" заявил, что помощь от европейских стран, о которой было объявлено накануне, мощная, но она несколько запоздала.

"Эта помощь нам была нужна в 2023 году. Тогда были бы другие результаты на поле боя. Сейчас, на фоне огромных проблем с США, европейская помощь способна в определенной степени перекрыть наши потребности. Но не по всем направлениям, по которым перекрывали американцы. Цифры большие, радуют глаз, но посмотрим, что будет в результате", — сказал Жирохов.

В то же время эксперт добавил, что США могут навредить Украине еще больше, ограничив разрешение для европейских стран на передачу Киеву некоторых образцов вооружения.

"Одна довольно неприятная вещь, о которой все желают меньше говорить. Это то, что у большинства европейских образцов оружия есть американский компонент. И для экспорта, поставки в другие страны, нужно разрешение США. И пока что с этим проблем не было. Американцы очень медленно, но такие разрешения давали. Если сейчас администрация Трампа перейдет полностью на сторону России, пытаясь принудить Украину к миру, то могут быть проблемы реальные", — высказался Жирохов.

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