Как США приняли сторону России в голосовании резолюций по Украине в ООН: все ли уже потеряно

Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию США по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину. Как пишет Reuters, такая резолюция отражает смену президентом США Дональдом Трампом политики в отношении Украины и его более примирительную позицию в отношении РФ. Посол РФ в ООН Василий Небензя признал "конструктивные изменения" в позиции США по конфликту. Он сказал заявил, что резолюция "не идеальна", но "отправная точка для будущих усилий по мирному урегулированию". К тому же США в ООН призвали Россию и Украину "сделать трудный выбор" и прекратить боевые действия, добавив, что "достичь соглашения будет сложно". О чем говорит такая позиция США и реакция на нее Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Голосование резолюций по Украине в ООН

Можем говорить о контурах нового международного порядка

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН американского авторства без упоминания РФ как агрессора и темы территориальной целостности Украины наверняка являются наглядным примером победы права силы над силой права. Вместо спецтрибунала над кремлевской кликой и наказания РФ за преступления великие государства фактически легализовали глобальную безнаказанность одной автократии в войне с молодой демократией.

"Трамп сделал все возможное, чтобы дух международных отношений 20-30-х годов ХХ века вернулся в практику межгосударственных дел, и это произошло самым грубым и резким образом. Фактически мы можем говорить о контурах нового международного порядка, в котором украинский вопрос станет главным маркером. Вместе с тем, американо-российское сотрудничество в ООН является свидетельством того, что американо-украинские отношения претерпели стратегические изменения. Украина теряет США как безопастностного и военного партнера. Остановить этот процесс уже невозможно, учитывая геостратегические интересы США. Фактически нужно констатировать, что это безвозвратный и объективный процесс, причины которого следует искать во внешнеполитической доктрине Трампа – переориентации на противостояние с Китаем. Американо-российское сотрудничество в этом контексте становится инструментом влияния на Пекин и включается в расчет Трампа для уменьшения экономического экспансионизма и политического веса Пекина", – резюмировал Олег Постернак.

Проклятия в сторону Штатов слать не стоит, нам еще удастся вернуть их на путь истинный

Дипломат, директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский так прокомментировал ситуацию:

"Американская дипломатия, к сожалению, дважды забила сама себе в ворота во время голосования двух резолюций по российской войне против Украины. Для новых политических руководителей американской дипломатии это как поражение Канаде в НХЛ".

Дипломат отметил, что так и хочется сказать американским коллегам, чтобы те быстрее возвращались на нашу сторону поля. Потому что им не следует голосовать вместе с военными преступниками.

"Между тем есть две вещи, которые не дают отчаиваться. Первое дело – это то, что наша дипломатия не уступила принципы. А вторая – то, что международное большинство дальше за нами. Проклятия в сторону Штатов слать не стоит. Нам еще удастся их вернуть на истинный путь", – отметил Даниил Лубкивский.

Читайте на портале "Комментарии" — такого "подарка" от Трампа Путин не мог себе даже представить: о чем идет речь.



