Сейчас идет волна надежды на близкий мир, отмечает политолог Михаил Басараб. По его словам, эту волну поднимают агенты российского влияния и обремененные иллюзорным мышлением личности.

Переговоры Украины и РФ

По словам "мир", говорит эксперт, в нынешних обстоятельствах кроются следующие неизбежные последствия для Украины, которые мы ощутим сразу.

Утратив чувство угрозы войны, украинцы углубляются в безопасность и внутренние политические дрязги, говорит Басараб и призывает вспомнить 2016 год и дальше.

"Неизбежные выборы сводятся к обвинению друг друга в том, кто виноват в начале полномасштабной войны. В день голосования все будут винить друг друга, только не Россию. Это все сваливается на головы простых людей, которые выйдут с избирательных участков с ненавистью не к России, а друг к другу", — отметил Басараб.

На этом фоне, говорит он, резко сократится поставки западного оружия и прямые западные вливания в бюджет Украины.

"Мы не знаем, как быстро восстановится инфраструктура, промышленность и произойдет разминирование. Война уже повлекла за собой техногенные и природные катастрофы. Их может стать больше", – подчеркнул политолог.

Кроме того, по его мнению, произойдет существенная или полная демобилизация военных, откроются границы. По его прогнозу, начнется мощная волна эмиграции молодых и годных к службе.

"В структуре населения государства растет удельный вес пенсионеров. К ним прилагается большое количество искалеченных войной людей. Все это с соответствующими последствиями для экономики и еще большей социальной нагрузкой на работающих", – говорит Басараб.

На этом фоне, говорит политолог, Россия расширяет ИПСО на нашей территории, расправляют плечи ее агенты публичного влияния и требуют безграничной свободы слова. Под другими вывесками возобновляет работу медведчуковский медиахолдинг, нонстоп вливающий в головы телезрителей потоки российской пропаганды.

"Россия держит в напряжении линию разграничения, продолжаются постоянные провокации. Каждый день есть раненые и погибшие. Военный авангард чувствует себя преданным со всех сторон. Молчать и бездействовать он точно не будет. Ситуация потребует его политического вмешательства", — говорит политолог.

По его словам, это далеко не все последствия просто прекратить войну при сегодняшних обстоятельствах.

"Есть ли простой выход из ситуации. Нет, нет. Чтобы не разрушиться изнутри, нам придется сражаться до поражения врага в этой войне. Чтобы не страдали мы, пострадать должен он. Другого не дано", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден решил выводить Украину на переговоры с РФ в слабой позиции.



