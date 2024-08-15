Стали известны шокирующие детали сдачи в плен сотни русских военных

Многие западные и отечественные СМИ сегодня будут рассказывать о том, как более сотни российских военных сдались в плен, сообщил политолог Евгений Магда.

Российские пленные

По его словам, спецназовцы подразделения СБУ "Альфа" захватили в плен 102 российских военных. Это, добавляет эксперт, рекордное количество окупантов, захваченных в плен одновременно за более чем 900 дней широкомасштабного вторжения.

Но это не вся новость, говорит Магда. По его словам, пленные сдались в хорошо укрепленном РОПе с запасом боеприпасов и продовольствия. Кроме того, добавил он, капитулировали гвардейцы и ахматовцы.

"Миф о "несокрушимом гарнизоне" разрушен", — подчеркнул Магда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни российских солдат. Рота приняла такое решение после того, как военное руководство оставило их на произвол судьбы, об этом информирует пресс-служба проекта "Хочу жить".

Отмечается, что более ста оставленных командирами россиян приняли решение и сдались в плен вчера, 14 августа. В сообщении проекта отмечается, что российских военных можно понять, ведь тяжело вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казны, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, бросающие всех и все, чтобы самим не быть пленниками.

Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области (когда произошла стремительная деоккупация региона украинскими войсками – ред.), а ныне отвечает за оборону Курска.

Кроме того, известно, что кремлевский диктатор Путин просто шокирован происходящим в Курской области.





