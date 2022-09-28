На оккупированных Российской Федерацией территория Украины проходил референдум начиная с 23 по 27 сентября. Теперь стали известны нарисованные результаты голосования на этих территориях. Об этом сообщает сразу несколько российских пропагандистских СМИ.

Стали известны результаты псевдореферендумов о присоединении к России. Фото с открытых источников

По результатам псевдореферендума, который полностью был под контролем российских оккупационных войск в части Херсонской области, якобы поддерживает 87,05% населения идею присоединения к Российской Федерации.

В части Запорожской области, которая частично под оккупацией российских войск якобы проголосовала 93,11% жителей за объединение с РФ.

В так называемой ЛНР также результат голосования для РФ оказался положительным, здесь они указывают цифру в 98,42% голосов пошло за вариант с присоединением.

Наибольшее количество голосов "за" нарисовали оккупанты в "ДНР" здесь по их результатам 99,23% жителей якобы поддержало референдум.

По данным ОО большинство имен, которые использовали оккупационные власти, были взяты из списков пенсионеров, предпринимателей, архивных избирательных списков прошлых лет, а также людей, получивших российский паспорт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по выборам на оккупированных территориях Российская Федерация решила привлечь международных представителей. На такое предложение согласились восемь стран, среди которых были Беларусь, Сирия, Египет и другие.

Также "Комментарии" сообщали о начале проведения псевдореферендума о присоединении к Российской Федерации украинских территорий. Вероятно, такая быстрая организация опроса возникла из-за удачного контрнаступления украинских сил на востоке страны.

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