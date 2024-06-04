Военный аналитик Naalsio, занимающийся разведкой на основе открытых источников, подсчитал количество утраченной техники России и Украины во время российского наступления на Харьковскую область. По состоянию на 3 июня 2024 года потери обеих сторон 48:34 в пользу ВСУ.



Стали известны потери России в наступлении на Харьковскую область. Фото из открытых источников

Осинт-аналитик Naalsio считает потери военной техники с начала российского наступления на Харьковщину. По его подсчетам, Россия в наступлении потеряла 48 единиц военной техники, в том числе 42 из них полностью уничтожены, а остальные повреждены.

Среди уничтоженной техники в России аналитик идентифицировал не менее 9 танков разных моделей – от Т-60 до Т-80. Силы ВСУ уничтожили на этом направлении у россиян разные виды бронетранспортеров — 9 БМП, 4 МТ-ЛБ, а также разный транспорт, в том числе грузовики КамАЗ, Урал и экскаваторы.

Что касается потерь Украины, то Naalsio указывает, что они меньше. Украина имеет 34 потери в военной технике, из которой 24 единицы уничтожены, а 10 оказались поврежденными. По подсчетам военного аналитика, Украина потеряла 7 танков, несколько реактивных систем залпового огня и самоходных установок, в частности "Гвоздика" и "Богдана".

Таким образом, потери россиян в наступлении на Харьковскую область составляют 48 единиц военной техники против 34 в Украины. Если считать уничтоженную технику, то 42 на 25 в пользу ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские Силы обороны установили рекорд по количеству потерь России в мае. Армия РФ с начала полномасштабной войны не несла таких больших потерь.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который рассказал о потерях России на войне в Украине.



