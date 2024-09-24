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Стали известны потери России на Харьковском направлении

Озвучены потери армии России с начала их наступления в Харьковской области.

сегодня, 11:30
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Автор:
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Slava Kot

Российская армия за четыре месяца наступления в Харьковские области лишилась более 16 тысяч солдат. Кроме того, россияне также понесли потери в военной технике, которые измеряются сотнями единиц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление оперативно-тактической группировки Харьков.

Стали известны потери России на Харьковском направлении

Российские оккупанты. Фото из открытых источников

Согласно данным оперативно-тактической группировки Харьков, армия РФ с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении потеряла в общей сложности 16 384 солдат. Из них погибшими считаются более пяти тысяч, а остальные почти 11 тысяч получили ранения.

Кроме того, украинские силы также уничтожили или повредили сотни единиц военной техники российской армии на Харьковском направлении:

  • — Боевые бронированные машины – 211 (134 уничтожено, 77 повреждено)
  • — Танки – 143 (69 уничтожено и 74 повреждено)
  • — Автомобильная техника – 1464 (866 уничтожено, 598 повреждено)
  • — Артиллерийские системы – 762 (212 уничтожено, 550 повреждено)
  • — Беспилотники разных типов – 4458
  • — Склады боеприпасов – 152

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны потери украинской и военной техники за месяц боев в Курской области. Кроме того, Зеленский озвучил потери личного состава армии РФ на Курщине.

Также "Комментарии" писали об американских СМИ, которые, со ссылкой на западную разведку, опубликовали потери России и Украины на войне. По их данным, Россия имеет почти 200 тысяч погибших и 400 тысяч раненых, а украинские потери в пределах 80 тысяч погибшими и 400 тысяч ранеными. На эту информацию отреагировал Зеленский, отметивший, что данные о потерях Украины неправдивы.



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Источник: https://t.me/otukharkiv/1545
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