Главная Новости Общество Война с Россией Стали известны подробности, как военный РФ пытал украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны подробности, как военный РФ пытал украинцев

11 лет заключения для наемника ППК «Редут», который пытал гражданских в Балаклее

21 августа 2025, 18:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Харьковская областная прокуратура добилась обвинительного приговора боевику частной военной компании "Редут". 36-летний оккупант с позывным "Тайсон", воевавший в составе батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады игру с РФ, приговорен к 11 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданскими и другие военные преступления.

Военный рф пытал украинцев

Следствие установило, что во время российской оккупации Балаклеи наемник вместе с другими военными организовал застенку в местном отделении полиции. Там они удерживали украинцев, которых считали "неблагонадежными" из-за их патриотической позиции.

Жертвами стали по меньшей мере четверо мужчин. оккупанты похищали их прямо из домов, надевали мешки на головы и отвозили в застенки. Там держали людей в ужасных условиях без пищи, воды и медицинской помощи.

"Тайсон" и его сообщники избивали задержанных резиновыми дубинками, применяли электрошокеры, запугивали и унижали. Одному из потерпевших наемник угрожал отрезать палец, достав нож со следами крови. Другого вывезли на окраину города, заставили стать на коленях у ямы с телами убитых людей и произвели несколько выстрелов над головой, имитируя казнь.

Балаклейский районный суд Харьковской области признал боевика виновным и назначил ему 11 лет тюрьмы. Приговор вынесен заочно, поскольку осужденный скрывается от правосудия. Он находится в розыске и срок наказания начнет отсчитываться только после его задержания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что На восточном фронте украинские защитники добились важного успеха. Бойцы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады выбили российские войска из большей части населенного пункта Толстое (Толстой) в Донецкой области.



Источник: https://t.me/prokuratura_kharkiv/24562
