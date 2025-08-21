Харьковская областная прокуратура добилась обвинительного приговора боевику частной военной компании "Редут". 36-летний оккупант с позывным "Тайсон", воевавший в составе батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады игру с РФ, приговорен к 11 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданскими и другие военные преступления.

Военный рф пытал украинцев

Следствие установило, что во время российской оккупации Балаклеи наемник вместе с другими военными организовал застенку в местном отделении полиции. Там они удерживали украинцев, которых считали "неблагонадежными" из-за их патриотической позиции.

Жертвами стали по меньшей мере четверо мужчин. оккупанты похищали их прямо из домов, надевали мешки на головы и отвозили в застенки. Там держали людей в ужасных условиях без пищи, воды и медицинской помощи.

"Тайсон" и его сообщники избивали задержанных резиновыми дубинками, применяли электрошокеры, запугивали и унижали. Одному из потерпевших наемник угрожал отрезать палец, достав нож со следами крови. Другого вывезли на окраину города, заставили стать на коленях у ямы с телами убитых людей и произвели несколько выстрелов над головой, имитируя казнь.

Балаклейский районный суд Харьковской области признал боевика виновным и назначил ему 11 лет тюрьмы. Приговор вынесен заочно, поскольку осужденный скрывается от правосудия. Он находится в розыске и срок наказания начнет отсчитываться только после его задержания.

