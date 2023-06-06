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Стали известны подробности гибели животных в зоопарке Новой Каховки

Животные зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке погибли из-за катастрофического затопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС

6 июня 2023, 23:45
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Автор:

Константин Куликов

Руководители зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке, которая контролируется оккупантами, рассказали подробности гибели животных. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу зоопарка в Фейсбуке.

Стали известны подробности гибели животных в зоопарке Новой Каховки

Зоопарк "Казкова діброва" до затопления

"Сегодня утром комплекс отдыха "Сказочная дубрава" был полностью затоплен водой после подрыва русскими Каховской ГЕС. Погибли около 300 животных, которых наши новокаховцы знали и любили, — сообщается на странице зоопарка. — Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, еноты Мишка, Леля, Дынька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и много других наших маленьких любимцев. Спаслись только пара лебедей и утки. Маленький птенец лебедей, родившийся только 5 дней назад также погиб. Уже в 6 утра, когда пришли рабочие Дибровы, все было затоплено водой. Мы целый год пытались спасти животных. Животные были заблокированы в парке. Парк был заминирован, все дороги перекрыты, эвакуация животных была невозможной. Год назад мы все вместе собирали средства, чтобы закупить корма на год, помогали фермеры, предприниматели, а также многие люди приносили овощи и пересылали деньги на помощь животным. Диброва пережила ужасную зиму без света и отопления. Валентина забрала к себе домой всех теплолюбивых животных (более 60). Все животные выжили до весны, а затем вернулись обратно в Диброву. 2 рабочих Дибровы каждый день под обстрелами рискуя своей жизнью ходили в зоопарк, чтобы кормить и ухаживать за животными... А сегодня Сказочная Диброва, любимое место отдыха жителей и гостей Новой Каховки, была уничтожена оккупантами. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна. Пусть "Сказочная дубрава" остается в нашей памяти как сказочный уголок нашего родного города".


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Впоследствии на странице зоопарка появилось еще одно сообщение:

"Мне сообщили новость: наш лебедёнок выжил! Люди видели, что он плавает вместе с родителями. Возможно, что некоторым животным удалось спастись. Большая просьба к людям из Новой Каховки: если Вы увидите какое-то дибровское животное, то приютите его. Если Вам негде приютить, то напишите мне, мы ее заберем. Спасибо всем за поддержку!".

Россияне, в частности информационное агентство ТАСС, комментируя это событие, не нашли ничего лучше, чем просто отрицать существование зоопарка в Новой Каховке.

Тем временем, эксперты подсчитали экономические последствия подрыва Каховской ГЭС.

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