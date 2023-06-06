Стали известны подробности гибели животных в зоопарке Новой Каховки

Руководители зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке, которая контролируется оккупантами, рассказали подробности гибели животных. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на страницу зоопарка в Фейсбуке.

Зоопарк "Казкова діброва" до затопления

"Сегодня утром комплекс отдыха "Сказочная дубрава" был полностью затоплен водой после подрыва русскими Каховской ГЕС. Погибли около 300 животных, которых наши новокаховцы знали и любили, — сообщается на странице зоопарка. — Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, еноты Мишка, Леля, Дынька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и много других наших маленьких любимцев. Спаслись только пара лебедей и утки. Маленький птенец лебедей, родившийся только 5 дней назад также погиб. Уже в 6 утра, когда пришли рабочие Дибровы, все было затоплено водой. Мы целый год пытались спасти животных. Животные были заблокированы в парке. Парк был заминирован, все дороги перекрыты, эвакуация животных была невозможной. Год назад мы все вместе собирали средства, чтобы закупить корма на год, помогали фермеры, предприниматели, а также многие люди приносили овощи и пересылали деньги на помощь животным. Диброва пережила ужасную зиму без света и отопления. Валентина забрала к себе домой всех теплолюбивых животных (более 60). Все животные выжили до весны, а затем вернулись обратно в Диброву. 2 рабочих Дибровы каждый день под обстрелами рискуя своей жизнью ходили в зоопарк, чтобы кормить и ухаживать за животными... А сегодня Сказочная Диброва, любимое место отдыха жителей и гостей Новой Каховки, была уничтожена оккупантами. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна. Пусть "Сказочная дубрава" остается в нашей памяти как сказочный уголок нашего родного города".



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Впоследствии на странице зоопарка появилось еще одно сообщение:

"Мне сообщили новость: наш лебедёнок выжил! Люди видели, что он плавает вместе с родителями. Возможно, что некоторым животным удалось спастись. Большая просьба к людям из Новой Каховки: если Вы увидите какое-то дибровское животное, то приютите его. Если Вам негде приютить, то напишите мне, мы ее заберем. Спасибо всем за поддержку!".

Россияне, в частности информационное агентство ТАСС, комментируя это событие, не нашли ничего лучше, чем просто отрицать существование зоопарка в Новой Каховке.

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