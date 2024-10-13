Стали известны подробности гибели украинских военных в Курской области

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Ткачик Олеся
Российские военные прорвали линию украинской обороны в одном из населенных пунктов на территории Курской области, зашли в тыл и вступили в бой с группой украинских операторов дронов. Во время этого яростного противостояния украинские защитники погибли, рассказал мэр Геническа и доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман". Таким образом, он опроверг слухи о якобы добровольной сдаче украинских воинов в плен.
Бои в Курской области
Он также отметил, что проект DeepState опубликовал неточную информацию, утверждая, что пилоты якобы сдались в плен россиянам. По словам Бунятова, украинские воины погибли во время боя, а не попали в плен.
Впрочем, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма Международному комитету Красного Креста и ООН относительно вероятного расстрела россиянами украинских военных.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что проект DeepState сообщил, что российские кафиры расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области.
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