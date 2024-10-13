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Стали известны подробности гибели украинских военных в Курской области

Военный Бунятов утверждает, что военные погибли на поле боя, а не в плену

сегодня, 11:24
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Ткачик Олеся

Российские военные прорвали линию украинской обороны в одном из населенных пунктов на территории Курской области, зашли в тыл и вступили в бой с группой украинских операторов дронов. Во время этого яростного противостояния украинские защитники погибли, рассказал мэр Геническа и доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман". Таким образом, он опроверг слухи о якобы добровольной сдаче украинских воинов в плен.

Стали известны подробности гибели украинских военных в Курской области

Бои в Курской области

"Ребята были в тылу, произошел прорыв, п*дары зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб*шились до последнего! Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы", — заявил "Осман".

Он также отметил, что проект DeepState опубликовал неточную информацию, утверждая, что пилоты якобы сдались в плен россиянам. По словам Бунятова, украинские воины погибли во время боя, а не попали в плен.

Впрочем, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма Международному комитету Красного Креста и ООН относительно вероятного расстрела россиянами украинских военных.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия – это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что проект DeepState сообщил, что российские кафиры расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области.





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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7330
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