Бои на Покровском и Кураховском направлениях остаются интенсивными, но врагу не удается продвинуться вперед. ВСУ успешно сдерживают оккупационные силы, не позволяя им приблизиться к Покровску, сообщил в эфире Freedom. военный аналитик Алексей Гетьман.

Покровск

По его словам, российские войска пытаются оцепить город, атакуя с севера через Нью-Йорк и с юга в направлении Курахового. Цель врага – выровнять линию фронта вокруг Покровска и усложнить логистические возможности ВСУ.

Гетьман убежден, что российская армия ищет слабые места в обороне, чтобы подойти поближе к городу и начать минометный обстрел украинских позиций. По словам эксперта, оккупанты стремятся сократить расстояние до 2-3 км, что позволит им вести прицельный минометный огонь. Сейчас это около 10 км.

Впрочем, по его словам, в Покровске уже созданы серьезные фортификационные сооружения и враг ищет слабые места в нашей обороне, пытаясь атаковать с обоих флангов. Однако значительных продвижений нет, ситуация остается динамичной, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что фактически кафиры пытались повторить или сделать вид, что сейчас не очень 2024 год, а весна 2022 года, одновременно наступать везде, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне подтянули резервы, подбирали бык и технику и пошли на штурмы.

Также "Комментарии" рассказывали , что продвижение россиян на Кураховском направлении, по состоянию на данный момент в полуокружении находятся подразделения н.п. Островское и Александрополь и все что восточнее реки Волча. По словам экспертов, речь идет также о тактическом отступлении у Нелиповки на Торецком направлении. Кроме того, у врага не критическое продвижение под Покровском.



