Стали известны планы оккупантов на осень: куда планируют идти и какие территории захватывать

Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, перед командованием врага, в рамках завершения летне-осенней кампании и подготовкой осенне-зимней, стоит три основных задачи оперативного масштаба, на разных операционных направлениях, которые, собственно, и будут определять общее течение войны в течение нескольких ближайших месяцев.

Оккупанты

По мнению эксперта, враг будет активно действовать на Курском направлении, Донецком и южном или приазовском. При этом, добавляет эксперт, по всем трем направлениям противнику, так или иначе, придется решать разноплановые задачи оперативного масштаба.

"На Курском и Белгородском, где события развиваются, очевидно, мягко говоря, "не по планам" российского командования, ему придется решать целый ряд оперативно-тактических задач в полосе действия своей группировки войск "Север", связанных с проведением, как оборонительных, так и наступательных действий. В этом смысле действия противника на Купянском направлении, смыслом которых является выход на барьерный рубеж по р.Оскил, очевидно, носят дополнительный характер", — говорит Машовец.

Вместе с тем, говорит эксперт, на донецком направлении враг будет стремиться продвинуться максимально западнее и северо-западнее. В первую очередь, в направлении Покровска — Павлограда, в сторону Краматорско-Славянской агломерации и выйти на стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей в районе поселка Темировка, чтобы создать реальные условия для достижения единой четко обозначенной кремлем военно-политической цели этой войны — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Что касается южной операционной зоны, то, очевидно, командование противника будет стремиться удержать левый берег реки Днепр, как в ее дельте, так и непосредственно на Запорожском направлении.

"Одновременно, пытаясь достичь оперативных результатов в полосах УВ "Восток" и "Юг", которые полностью исключали бы даже теоретическую возможность организации и проведения ВСУ в будущем любых наступательных действий в сторону Бердянска и Мариуполя", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на фронте напряжена, готовится выход Сил обороны из Угледара.



