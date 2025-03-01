Стали известны «компромиссы», на которые готовы пойти Украина и РФ ради мира

Перед возможными переговорами между Украиной и Россией политолог Алексей Копытько описал, какие стартовые позиции сформировали государства.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, РФ стартует с позиции, из которой хочет зафиксировать свою прибыль в виде четырех украинских областей и Крыма. Также она стремится "стерилизовать" Украину как военный субъект, и превратить ее в беззащитный объект, "территорию" соперничества. То есть, говорит Копытько, в понимании РФ, не должно быть не только никакого НАТО – вообще никакого взаимодействия с иностранными войсками плюс карликовая внутренняя армия.

Помимо этого, добавляет политолог, РФ хочет насытить оставшуюся от Украины территорию деструктивными вирусами, которые неизбежно запустят новый виток дестабилизации (осуждение "государственного переворота" 2014 года, возвращение коллаборантов и предателей, эрозия институтов власти, особенно – на Левом берегу, в Одессе и Николаеве через гуманитарные и политические требования.

"Компромисс" с Россией должен заключаться в обсуждении – мы компенсируем вернувшемуся Януковичу вынужденный прогул в долларах или в евро? По курсу НБУ на сегодняшний день или среднему за 10 лет? То есть, логика "компромисса за счёт жертвы" — обсуждать только то, что жертва пока контролирует, вынося за скобки захваченное агрессором, — заявил Копытько.

В то же время, по его словам, подход Украины прямо противоположный.

"Россия – агрессор, Путин – убийца. Мы трезвые люди и отдаём себе отчёт в происходящем. Поэтому нам подходит временная фиксация по линии боевого столкновения (с Курском, готовы его обменять) для остановки огня, и мы готовы на компромисс: обсудить, как вы отползёте из нашей страны", — говорит эксперт.

При этом, по его словам, Украина готова обсуждать поэтапный вывод российских войск и даже может пообещать не возвращать оккупированные территории силой, но для потребуется ряд шагов для восстановления элементов доверия: возврат пленных и украденных, компенсации, гарантии безопасности и т.д.

"То есть, пространство обсуждения там, где контроль у агрессора. И компромисс в том, как именно агрессор отдаёт захваченное, как возмещает ущерб и что делает ради возвращения к нормальному взаимодействию. Но для такой позиции отправная точка – фиксация самого факта агрессии и обозначение ролей. Эту позицию и должны подкрепить партнёры, выступая на нашей стороне. Например, твёрдо обозначив, что никакие санкции не снимут, а только усилят. Что будет нарастающая поддержка оружием", — говорит политолог.

По его мнению, заходить в пространство компромиссов без фиксации агрессии, без гарантий безопасности на период выхода из войны и начального этапа восстановления – это несовместимые с жизнью государства риски.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, в чем на самом деле состоит так называемый мирный план Трампа.



