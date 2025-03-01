Стали известны «компромиссы», на которые готовы пойти Украина и РФ ради мира

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Перед возможными переговорами между Украиной и Россией политолог Алексей Копытько описал, какие стартовые позиции сформировали государства.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, РФ стартует с позиции, из которой хочет зафиксировать свою прибыль в виде четырех украинских областей и Крыма. Также она стремится "стерилизовать" Украину как военный субъект, и превратить ее в беззащитный объект, "территорию" соперничества. То есть, говорит Копытько, в понимании РФ, не должно быть не только никакого НАТО – вообще никакого взаимодействия с иностранными войсками плюс карликовая внутренняя армия.
Помимо этого, добавляет политолог, РФ хочет насытить оставшуюся от Украины территорию деструктивными вирусами, которые неизбежно запустят новый виток дестабилизации (осуждение "государственного переворота" 2014 года, возвращение коллаборантов и предателей, эрозия институтов власти, особенно – на Левом берегу, в Одессе и Николаеве через гуманитарные и политические требования.
В то же время, по его словам, подход Украины прямо противоположный.
При этом, по его словам, Украина готова обсуждать поэтапный вывод российских войск и даже может пообещать не возвращать оккупированные территории силой, но для потребуется ряд шагов для восстановления элементов доверия: возврат пленных и украденных, компенсации, гарантии безопасности и т.д.
По его мнению, заходить в пространство компромиссов без фиксации агрессии, без гарантий безопасности на период выхода из войны и начального этапа восстановления – это несовместимые с жизнью государства риски.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, в чем на самом деле состоит так называемый мирный план Трампа.
Новости