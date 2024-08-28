Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре представит президенту США Джо Байдену план украинской победы, который также будет передан кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу. Хотя деталей по плану пока немного, известно, что он включает Курскую операцию и меры по принуждению России к завершению войны по дипломатическому пути.



Байден и Зеленский

Глава организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в интервью для 24 Канала предположил, что план может включать комплекс дипломатических и военных действий, направленных на повышение напряжения внутри России.

"В украинской риторике фраза "принуждение к миру" появилась недавно. Скорее всего, это будет ряд дипломатических и военных вещей, которые повысят градус напряжения внутри России. Мои американцы друзья давно говорят: если создать такую ситуацию, когда Путину будет важнее сохранить свой режим в России, он сконцентрируется на своем спасении, а не будет думать о захвате Украины", — сказал Рыбачук.

Курская операция, по словам эксперта, уже начала оказывать влияние на популярность Путина в России. Это может быть лишь одним из многих сюрпризов для Кремля, которые запланировала Украина. Важным фактором в реализации плана является поддержка Запада, в частности предоставление необходимого оружия и ограничение его использования против России.

Украина уже долгое время ведет переговоры с западными партнерами о возможности применения их оружия для ударов в глубь России. Есть вероятность, что президент Байден, не вовлеченный в предвыборные процессы, может изменить позицию США по этому вопросу. Однако следует учитывать, что Белый дом неоднократно подчеркивал свое нежелание обострять отношения с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова устроила истерику по поводу того, что Запад может разрешить Украине избивать его оружием по территории России.





