Стала сильнее или ослабла: американский генерал оценил способности армии РФ

Несмотря на то, что россияне в Украине несут большие потери, нужно признать, что путинская армия сейчас не только увеличилась в разы, но и стала сильнее, чем была до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер, которого цитирует "Голос Америки".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Россия становится больше, и они становятся лучше, чем были раньше. ... Они фактически больше, чем они были, когда (вторжение – ред.) началось", — сказал военный.

Джеймс Хекер добавил, что эти улучшения происходят несмотря на огромные потери врага в Украине.

Стоит отметить, министр обороны США Ллойд Остин подсчитал, что с 2022 года было убито или ранено более 350 тысяч оккупантов. А пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер назвал уровень потерь, который сейчас есть у россиян, просто ошеломляющим.

При этом российский диктатор Владимир Путин приказал увеличить российскую армию на 180 000 военнослужащих с общей численностью 1,5 миллиона солдат. Что сделало его армию второй по численности в мире после китайской.

"Россия будет чем-то, с чем нам придется иметь дело в течение длительного времени, независимо от того, чем это дело закончится", — добавил Хекер.

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