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Стала известна причина, почему страны массово отказались от участия на Саммите мира

Из-за изменений в совместном документе Саммита мира, которые внесла Швейцария, некоторые страны отказались от участия в мирном саммите.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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За несколько дней до начала Саммита мира в Швейцарии около 15 стран отменили свое участие в мероприятии, несмотря на то, что уже было предварительное согласие. Это произошло из-за изменений, внесенных Швейцарией в итоговый документ по Саммиту мира.

Стала известна причина, почему страны массово отказались от участия на Саммите мира

Из-за перемен в коммюнике Саммита мира часть стран не приедет в Швейцарию. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Европейская правда", 9 июня Швейцария разослала обновленный документ совместного коммюнике по поводу Саммита мира. В нем хозяин мирного саммита отступил от многих невыгодных для Украины формулировок. В частности, в предыдущем тексте не было упомянуто слово "агрессия", а теперь в документе прямо говорится "агрессию Российской Федерации против Украины".

Также предыдущее коммюнике размывало "формулу мира", которой придерживается Украина и вкладывало в нее разные видения мира, в частности, китайское, которое отрицает Киев. Новая формулировка содержит только мирные предложения, которые соответствуют международному праву, в частности по возвращению границ Украины до 1991 года. Кроме того, Швейцария изъяла Россию в контексте мирных переговоров и заменила ее словосочетанием "все стороны".

"Теперь там нет ослабленного требования о "мерах по укреплению доверия", а вместо этого нужны "конкретные действия". И главное — удалены упоминания о "втором мирном саммите", которые намекали на обязательство пригласить Россию к участию в нем", — отмечает "Европейская правда".

Такие изменения заставили некоторые страны пересмотреть свое участие в Саммите мира. Как следствие, за несколько дней к мероприятию, страны начали массово отменять свои приглашения и мирный саммит недосчитается по меньшей мере 15 участников.

"Из текста вычистили лазейки, открывавшие путь к территориальным уступкам Украины; изменили требования для альтернативных "мирных планов", условия приобщения России к мирному процессу и т.д. И хотя из-за этого "отпала" часть участников, ориентирующихся на мнение России, подавляющее большинство остались с Украиной", — объяснили в "Европейской правде".

Напомним, что на Саммит мира в Швейцарию были приглашены 160 стран. В начале июня в МИДе Украины сообщили об участии 107 стран и организаций, а в Швейцарии заявили о регистрации 93 государств. Однако через несколько дней до саммита стало известно, что эта цифра сократилась до 78 стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак рассказал, когда России могут пригласить на Саммит мира.

Также "Комментарии" писали о том, что в Швейцарии объяснили, почему не пригласили Россию на мирный саммит.



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