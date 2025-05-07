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Стала известна причина, почему Путин приказал ударить по Украине «Орешником»

Путин якобы приказал выбрать цели в Киеве для «ответного» удара по Украине «Орешником»

сегодня, 10:30 comments1628
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Ткачик Олеся

Россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая.

Стала известна причина, почему Путин приказал ударить по Украине «Орешником»

Владимир Путин

При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. Как и широкомасштабка не была ответом на мифическую угрозу НАТО или спасением русскоязычных. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине — их обдуманная стратегия.

"Это не реакция, не ответка. Это агрессия всеми доступными способами. Для их нападения или бомбежек не нужен повод или причина. Не ищите логичных мотивов в нападении маньяка или бешенной собаки", — подчеркнул Сазонов.

При этом он подчеркнул, что все прекрасно понимают, что Кремль будет бить по нам чем только сможет без поводов и причин. Просто потому что украинцы не сдались, а успешно сопротивляются. 9 мая, 10 мая или 15 июня — не важно, добавил военный.

"Они до сих пор верят, что нас можно сломать. Писать всерьез про российский удар "в ответ" — то же самое, что соглашаться, что широкомасштабка стала ответом на расширение НАТО", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны РФ подготовить целенаправленный удар по Киеву с использованием баллистической ракеты "Орешник". Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash, ссылаясь на источники, приближенные к военно-политическому руководству РФ.

По данным пропагандистских ресурсов, российская сторона якобы ожидает от украинских сил "провокаций большего масштаба", чем предыдущие атаки беспилотников на Москву. Как утверждается, ответ Кремля будет "жестким" и может напрямую касаться столицы Украины.




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Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/17065
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