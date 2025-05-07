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СМИ РФ: диктатор Путин приказал атаковать Киев "Орешником"

Пропагандистские СМИ называют это ответом на "провокации" ВСУ

7 мая 2025, 09:55 comments3079
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны РФ подготовить целенаправленный удар по Киеву с использованием баллистической ракеты "Орешник". Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash, ссылаясь на источники, приближенные к военно-политическому руководству РФ.

СМИ РФ: диктатор Путин приказал атаковать Киев "Орешником"

Фото: скриншот

По данным пропагандистских ресурсов, российская сторона якобы ожидает от украинских сил "провокаций большего масштаба", чем предыдущие атаки беспилотников на Москву. Как утверждается, ответ Кремля будет "жестким" и может напрямую касаться столицы Украины.

"Mash" сообщает, что Путин лично распорядился Минобороны РФ определить прицельные объекты в Киеве для потенциального удара новейшей ракетой "Орешник". Это может означать конец перемирия, которое российский лидер формально предложил до 9 мая.

При этом пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков накануне заявил, что идея кратковременного перемирия остается в силе. Однако он также предостерег, что в случае атак со стороны Украины Москва "даст жесткий ответ".

Напомним, впервые Россия использовала "Орешник" 21 ноября 2024 — тогда ракета без боевого заряда ударила по Днепру, нанеся ограниченные разрушения. Несмотря на заявления Путина, что это межконтинентальная ракета нового поколения, аналитики убеждены: "Орешник" — не более чем модернизированная версия РС-26 "Рубеж" и имеет характеристики ракеты средней дальности.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские силы обороны не намерены наносить удар по Москве во время парада 9 мая, несмотря на недавние атаки беспилотников на российскую столицу. Представители Министерства обороны Украины считают, что на этом этапе такие действия не дадут результата из-за усиления противовоздушной защиты Москвы.



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