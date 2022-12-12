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Стала известна область, где собираются ввести дополнительные отключения света

Во Львовской ОВА объяснили причину возможных дополнительных отключений света

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине продолжает оставаться сложная ситуация с поставками потребителям электроэнергии. Поскольку во Львовской области больше всего выросло потребление электроэнергии – этот регион первым в очереди на введение дополнительных отключений света. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Стала известна область, где собираются ввести дополнительные отключения света

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Жители Львовской области, на территории нашей области возросло потребление электроэнергии, поэтому возможны отключения не только у тех, чья группа в графике отмечена оранжевым цветом, но и у тех, кто сейчас в белых ячейках", — Максим Козицкий.

Глава ОВА призывает горожан не использовать излишне электроэнергию и включать не нужные устройства.

"Когда ситуация в энергосистеме станет лучше и будет возможность подать питание на более длительный период, энергетики это сделают", — добавил глава Львовщины.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин стал куда активнее чем ранее. То на Крымском мосту появился, то еще на ряде мероприятий. На этой неделе выступил с очередными заявлениями в ракурсе войны против Украины. Не менее бредовыми, чем ранее… О чем говорят путинские заявления и активность? Почему российский диктатор так ведет себя в последнее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                      




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Источник: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/5899
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