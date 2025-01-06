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Стал известен точный период, когда Путин хотел применить ядерное оружие

Кремль побоялся последствий возможного применения ядерного оружия

сегодня, 06:35 comments1058
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Кравцев Сергей

В войне против Украины РФ была ближе всего к тому, чтобы применить ядерное оружие, когда была прорвана российская оборона на Харьковщине и вся оккупационная операция российского диктатора Владимира Путина находилась на грани краха. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Киев24" озвучил генерал, председатель Службы внешней разведки 2005-2010 годов Николай Маломуж.

Стал известен точный период, когда Путин хотел применить ядерное оружие

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что речь идет о возможном намерении РФ во второй половине 2022 года применить ядерное оружие против Украины и мира.

Николай Маломуж отметил, что это было во время наступательных операций Сил обороны в Харьковской области, когда украинские войска прорвали российскую оборону и двигались прямо на Луганск.

"Предполагался крах всей операции оккупанта. Путин не имел альтернатив и предусматривал возможность нанесения или тактических, а если будет противостояние с НАТО, то и баллистических ударов. Но на тот период были встречи лидера КНР Си Цзиньпина в Москве и Путина в Пекине. руководитель Китая жестко предупредил Путина о неприменении ядерного оружия в любых форматах",- сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Генерал отмечает, что речь шла о последствиях таких действий России — это приведет к глобальной комфронтации и войне, такие действия будут уничтожены человечеством. По его словам, Китай тогда предупредил, что как только Россия начнет развертывать такие средства вооружения, Китай станет на сторону НАТО в случае противостояния с ядерной угрозой Путина. "И Путин отступил", подчеркнул Николай Маломуж.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Путин был готов ударить ядеркой по Украине: в США только сейчас сказали, кто отказал Кремль.




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