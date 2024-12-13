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Стал известен главный аргумент, который может убедить Киев согласиться на уступки

Членство Украины в НАТО может стать главной темой на потенциальных переговорах

сегодня, 09:46
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Кравцев Сергей

Членство Украины в НАТО – это главный аргумент, который может убедить Киев пойти на уступки в ходе мирных переговоров. Такой компромисс также станет решающим фактором для стабилизации ситуации на границе с Россией. Украинцы, которые пережили многочисленные нарушения международных договоренностей со стороны Москвы, не доверяют обещаниям Кремля без реальных гарантий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет журнал "Foreign Affairs".

Стал известен главный аргумент, который может убедить Киев согласиться на уступки

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, официальное приглашение Украины в НАТО должно быть сделано в день подписания мирного соглашения. Это поможет предотвратить затягивание процесса ратификации и предоставит Украине четкие перспективы безопасности.

Впрочем, некоторые страны НАТО, в частности Германия и Венгрия, опасаются, что вступление Украины в альянс может привести к эскалации конфликта. Однако после трех лет войны Россия не имеет ресурсов для противостояния НАТО. Украина же может стать сильнейшей армией альянса, что позволит перераспределить военные обязательства США и их союзников.

Издание отмечает, что для Трампа посредничество в урегулировании конфликта станет возможностью продемонстрировать свое мастерство в дипломатии и потенциально получить Нобелевскую премию мира, к которой он стремится. Альтернатив не много — бесконечная война или капитуляция Украины. 

"Ни Путина, ни Зеленского не удастся легко уговорить сесть за стол переговоров, и Трамп может возмущаться из-за обязательности сохранения и даже расширения поддержки Украины как средства принуждения к переговорам. Но бесконечная война или капитуляция перед Путиным были бы гораздо хуже", – пишет журнал.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы над Россией имеет четыре основных пункта и один дополнительный. 




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Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/how-trump-can-end-war-ukraine
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