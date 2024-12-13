Стал известен главный аргумент, который может убедить Киев согласиться на уступки

Членство Украины в НАТО – это главный аргумент, который может убедить Киев пойти на уступки в ходе мирных переговоров. Такой компромисс также станет решающим фактором для стабилизации ситуации на границе с Россией. Украинцы, которые пережили многочисленные нарушения международных договоренностей со стороны Москвы, не доверяют обещаниям Кремля без реальных гарантий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет журнал "Foreign Affairs".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, официальное приглашение Украины в НАТО должно быть сделано в день подписания мирного соглашения. Это поможет предотвратить затягивание процесса ратификации и предоставит Украине четкие перспективы безопасности.

Впрочем, некоторые страны НАТО, в частности Германия и Венгрия, опасаются, что вступление Украины в альянс может привести к эскалации конфликта. Однако после трех лет войны Россия не имеет ресурсов для противостояния НАТО. Украина же может стать сильнейшей армией альянса, что позволит перераспределить военные обязательства США и их союзников.

Издание отмечает, что для Трампа посредничество в урегулировании конфликта станет возможностью продемонстрировать свое мастерство в дипломатии и потенциально получить Нобелевскую премию мира, к которой он стремится. Альтернатив не много — бесконечная война или капитуляция Украины.

"Ни Путина, ни Зеленского не удастся легко уговорить сесть за стол переговоров, и Трамп может возмущаться из-за обязательности сохранения и даже расширения поддержки Украины как средства принуждения к переговорам. Но бесконечная война или капитуляция перед Путиным были бы гораздо хуже", – пишет журнал.

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